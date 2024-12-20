В сервисных центрах МВД после кибератаки РФ недоступны некоторые услуги: детали

Владельцы транспортных средств после атаки российских хакеров на госреестры Минюста не могут получить в сервисных центрах МВД ряд регистрационных услуг.

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После масштабной кибератаки РФ на госреестры Министерстве юстиции Украины вечером 19 декабря сервисные центры Министерства внутренних дел временно прекратили предоставлять регистрационные услуги, связанные со сменой владельца транспорта. Об этом сообщает пресс-служба главного сервисного центра МВД.

Отмечается, что из-за сбоя в работе госреестров сервисные центры МВД владельцы транспортных средств временно не смогут получить некоторые регистрационные услуги. Это касается смены собственника транспорта по договорам:

купли-продажи, которые были заключены в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе или через "Дію";

дарения, мены, перехода в распоряжение по наследству;

лизинга, биржевой сделки.

Также временно не предоставляется услуга выбраковки транспортного средства.

В сервисном центре МВД временно не предоставляют услуги, связанные со сменой владельца транспорта Фото: Скриншот

В то же время в сервисном центре МВД сообщают, что остаются доступными услуги:

первой регистрации новых и ввезенных из-за границы транспортных средств;

замены, бронирования, заказа и продления срока хранения номерных знаков;

экзаменационные услуги: прием экзаменов и выдача водительского удостоверения;

замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;

назначение надлежащего пользователя транспортного средства.

Пока неизвестно, когда ІТ-специалисты восстановят работу госреестра. Но как только он заработает — сервисные центры МВД возобновят предоставление всех услуг, говорят в пресс-службе.

Напомним, 19 декабря в Министерстве юстиции Украины сообщили, что в 16:21 хакеры РФ взломали госреестры ведомства и уничтожили все данные. Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группировка XakNet Team. Хакеры заявили, что сначала взломали Государственное предприятие "Национальные информационные системы", а через него смогли зайти в базу данных Минюста.

Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина вечером 19 декабря сказала, что это была самая масштабная кибератака на госреестры Украины за последнее время и на восстановление может уйти до 2 недель.

Ранее, 5 декабря, "Суспільне" сообщало, что хакеры РФ взломали украинских провайдеров и пустили в эфир пропагандистские прокремлевские сюжеты.