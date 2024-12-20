РФ вкрала важливі дані під час кібератаки на держреєстри, — експерт (відео)

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун стверджує, що росіяни вкрали дані з реєстрів під час кібератаки на український Мін'юст. Міністерка юстиції Ольга Стефанішина витік даних спростовує.

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Під час масштабної кібератаки РФ на держреєстри України 19 грудня росіяни частково вкрали критично важливі дані, сказав експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун в інтерв'ю телеканалу "Київ24".

"Дані вкрадено. Ну, частково принаймні, тому що вкрасти Ейфелеву вежу неможливо, її треба десь розмістити. Якісь критичні дані вкрали", — сказав Костянтин Корсун.

Експерт зазначив, що за його інформацією це була атака найвищого рівня складності, до якої довго готувалися.

За словами Корсуна, найгіршим наслідком кібератаки росіян для українців буде тривала недоступність реєстрів, що може відобразитися на бізнесі та загалом економіці держави.

"Ми матимемо проблеми з доступом до реєстрів протягом кількох тижнів, швидше за все, трьох-п'яти", — сказав він.

Костянтин Корсун додав, що розгортання резервних копій даних потребує часу, тому за його прогнозами відновлення реєстрів почнеться приблизно через тиждень, повноцінно вони запрацюють за місяць

У Мін'юсті спростовують витік даних через кібератаку РФ на держреєстри

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина під час брифінгу щодо кібератаки РФ на державні реєстри сказала, що витік даних станом на зараз не підтвердився.

"Я буквально перед пресконференцією отримала інформацію від голови державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації про те, що витік даних наразі не підтверджується", — повідомила міністерка.

Кібератака РФ на держреєстри України: що відомо

Про масштабний збій у роботі державних держреєстрів Міністерство юстиції України повідомило о 16:21 19 грудня. У відомстві зазначили, що через технічні роботи Єдині та Державні реєстри, вебсайти Мінʼюсту та кол-центр до кінця дня будуть недоступні. О 19:53 російське хакерське угруповання XakNet Team заявило, що вони нібито зламали держреєстри Мін'юсту та видалили інформацію з них.

Ввечері 19 грудня віцепрем'єрка з євроінтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина підтвердила, що на державні реєстри відбулася наймасштабніша кібератака за останній час. Урядовиця сказала, що на відновлення піде до 2 тижнів.

У пресслужбі головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ 20 грудня повідомили, що тимчасово власникам авто будуть недоступні деякі послуги. Через атаку на українські держреєстри у сервісних центрах МВС не можна отримати реєстраційні послуги, пов'язані зі зміною власника транспорту.