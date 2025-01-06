Після кібератаки РФ: у "Резерв+" відновили відстрочки для багатодітних батьків

За даними Міноборони, багатодітні батьки неповнолітніх дітей знову можуть оформити відстрочку через мобільний додаток.

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У мобільному застосунку для призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Резерв+" відновилася функція відстрочки для багатодітних батьків після масштабної кібератаки Російської Федерації на державні реєстри України. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Як зазначають в оборонному відомстві, багатодітні українці, які виховують від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі, знову можуть оформити відстрочку через додаток "Резерв+".

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У Міноборони також наголосили, що активно працюють над відновленням інших типів відстрочок від мобілізації в додатку "Резерв+".

"Реєстри ДРАЦС після кібератаки ворога відновлюються. І тепер ми знову можемо надавати послуги нашим громадянам завдяки цій взаємодії", — йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, 30 грудня в Мін'юсті оголосили про відновлення роботи трьох ключових нотаріальних реєстрів. Це Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Крім того, за даними Мін'юсту, з 5 січня мали запрацювати такі функції, як заявка на отримання "Зимової єПідтримки", отримання виписки про місце проживання дитини, допомога одиноким матерям і батькам на дітей, допомога для осіб з інвалідністю з дитинства, допомога для дітей з інвалідністю, а також отримання послуг для ВПО.