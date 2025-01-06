Бронирование от мобилизации для спортсменов и спортивных функционеров: детали нового документа

Военнообязанные, которые помогают устраивать спортивные соревнования и работают на спортивных базах, получили возможность забронироваться от мобилизации, говорится в новом приказе Минмолодьспорта.

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В Министерстве молодежи и спорта (Минмолодежьспорт) изменили критерии бронирования от мобилизации и обновили требования к предприятиям и учреждениям, которые имеют важное значение для национальной экономики. Среди прочих, важными назвали учреждения, которые проводят оздоровительные мероприятия, внесенные в календарный план министерства. Текст приказа Минмолодьспорта №7742 от 23 декабря 2024 года опубликовали на портале ведомства.

Бронирование от мобилизации — как защищают спортсменов

В нормативно-правовом акте Минмолодежьспорта указано, что отменяется действие приказа №817 от 16 февраля 2023 года. В старом приказе, размещенном на портале учреждения, говорилось, что важное для экономики спортивное предприятие (или учреждение) должно соответствовать одному из шести критериев. В новом документе исчезли два тезиса. Первый тезис — нет требования о соответствии хотя бы одному критерию. Второй — удалили критерий о защите от призыва учреждений, которые занимаются эвакуацией.

Критерии, которым должно соответствовать причастное к спорту и молодежи предприятие, чтобы забронировать половину военнообязанных работников:

развивает физкультуру, спорт, олимпийское и неолимпийское движение; проводит оздоровительные, спортивные мероприятия, которые попали в Единый календарный план, утвержденный в Минмолодежьспорт; готовит национальные сборные; следит и вводит антидопинговый контроль; проводит всеукраинские спортивные соревнования для людей с инвалидностью, для военных, а также работает на базах по паралимпийской и дефлимпийской подготовке.

Отметим, ранее Фокус писал о проблемах с бронированием от мобилизации, о которых рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов. Чиновник заявил, что сотрудники коммунальных предприятий не получили защиту от призыва и поэтому боятся выходить на работу. В связи с этим чуть ли не на неделю задержался ремонт 130-метровой трубы котельной, которая должна была обеспечить одесситов теплом, сказал он.

Между тем осенью 2024 года правительство утвердило новые правила бронирования от мобилизации и получения отсрочек. В частности, появились требования к коммерческим предприятиям, чтобы зарплата работников была не менее 20 тыс. грн. С другой стороны, объявили другие критерии для государственных и полугосударственных предприятий: зарплаты их работников должны быть не менее среднемесячной зарплаты в 4 квартале 2021 года. Кроме того, Кабмин дал поручение государственным органам власти обновить критерии важности и критичности: именно эту задачу и выполнили в Минмолодежьспорта.

Напоминаем, в декабре на странице Facebook Сухопутных войск объяснили детали обновленной процедуры бронирования от мобилизации.