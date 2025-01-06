Бронювання від мобілізації для спортсменів та спортивних функціонерів: деталі нового документу

Військовозобов'язані, які допомагають влаштовувати спортивні змагання та працюють на спортивних базах, отримали можливість забронюватись від мобілізації, ідеться у новому наказі Мінмолодьспорту.

Related video

В Міністерстві молоді та спорту (Мінмолодьспорт) змінили критерії бронювання від мобілізації та оновили вимоги до підприємств та установ, які мають важливе значення для національної економіки. Серед інших, важливими назвали установи, які проводять оздоровчі заходи, внесені до календарного плану міністерства. Текст наказу Мінмолодьспорту №7742 від 23 грудня 2024 року опублікували на порталі відомства.

Бронювання від мобілізації — як захищають спортсменів

У нормативно-правовому акті Мінмолодьспорту вказано, що скасовується дія наказу №817 від 16 лютого 2023 року. У старому наказі, розміщеному на порталі установи, ішлося про те, що важливе для економіки спортивне підприємство (чи установа) повинне відповідати одному з шести критеріїв. У новому документі зникли дві тези. Перша теза — немає вимоги про відповідність хоча б одному критерію. Друга — видалили критерій про захист від призову установ, які займаються евакуацією.

Критерії, яким повинне відповідати дотичне до спорту та молоді підприємство, щоб забронювати половину військовозобов'язаних працівників:

розвиває фізкультуру, спорт, олімпійський та неолімпійський рух; проводить оздоровчі, спортивні заходи, які потрапили у Єдиний календарний план, затверджений в Мінмолодьспорт; готує національні збірні; стежить та запроваджує антидопінговий контроль; проводить всеукраїнські спортивні змагання для людей з інвалідністю, для військових, а також працює на базах з паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

Зазначимо, раніше Фокус писав про проблеми з бронюванням від мобілізації, про які розповів мер Одеси Геннадій Труханов. Посадовець заявив, що співробітники комунальних підприємств не отримали захист від призову і тому бояться виходити на роботу. У зв'язку з цим ледь не на тиждень затримався ремонт 130-метрової труби котельної, яка мала забезпечити одеситів теплом, сказав він.

Тим часом восени 2024 року уряд затвердив нові правила бронювання від мобілізації та отримання відстрочок. Зокрема, з'явились вимоги до комерційних підприємств, щоб зарплата працівників була не менш як 20 тис. грн. З іншого боку, оголосили інші критерії для державних та напівдержавних підприємств: зарплати їхніх працівників мають бути не менш як середньомісячна зарплата у 4 кварталі 2021 році. Крім того, Кабмін дав доручення державним органам влади оновити критерії важливості та критичності: саме це завдання і виконали в Мінмолодьспорт.

Нагадуємо, у грудні на сторінці Facebook Сухопутних військ пояснили деталі оновленої процедури бронювання від мобілізації.