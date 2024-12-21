Відстрочка від мобілізації: кому із заброньованих чоловіків потрібно зʼявитися в ТЦК

ТЦК та СП можуть не внести дані особи про відстрочку в "Оберіг". У разі відсутності цієї інформації чоловіку потрібно особисто повідомити про бронювання військкомат.

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В Україні працівники певних підприємств можуть отримати бронювання від мобілізації. Так відстрочку від призову на військову службу військовозобовʼязаним повинні оформити відповідні в ТЦК та СП органи держвлади, інші держоргани, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації. Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ у Telegram.

Згідно з українським законодавством, при оформленні відстрочки через "Портал Дія" переведення особи на спеціальних військовий облік здійснюється автоматично. Тоді як при бронюванні іншими способами підприємства повинні подати до ТЦК та СП повідомлення про бронювання певного чоловіка.

У Сухопутних військах зауважили, що без наявності повідомлення про бронювання у військкоматі немає підстав для внесення даних про відстрочку в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

"У разі відсутності інформації про бронювання працівника в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідальним особам органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому заброньований військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 грудня нардеп та член комітету Ради з нацбезпеки Олександр Федієнко повідомив, що отримує скарги українців щодо ТЦК та СП, які мобілізують громадян з бронюванням. Зокрема, він розповів про три подібні випадки, які "тримає на контролі".

Раніше Фокус розповідав, чому ТЦК та СП можуть мобілізувати особу з бронюванням та які особливості надання броні в Україні.