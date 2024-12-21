Отсрочка от мобилизации: кому из забронированных мужчин нужно явиться в ТЦК

ТЦК и СП могут не внести данные лица об отсрочке в "Оберіг". В случае отсутствия этой информации мужчине нужно лично сообщить о бронировании военкомат.

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В Украине работники определенных предприятий могут получить бронирование от мобилизации. Так отсрочку от призыва на военную службу военнообязанным должны оформить соответствующие в ТЦК и СП органы госвласти, другие госорганы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск в Telegram.

Согласно украинскому законодательству, при оформлении отсрочки через "Портал Дія" перевод лица на специальных воинский учет осуществляется автоматически. Тогда как при бронировании другими способами предприятия должны подать в ТЦК и СП уведомление о бронировании определенного мужчины.

В Сухопутных войсках отметили, что без наличия уведомления о бронировании в военкомате нет оснований для внесения данных об отсрочке в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

"В случае отсутствия информации о бронировании работника в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов ответственным лицам органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором забронированный военнообязанный находится на воинском учете", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 декабря нардеп и член комитета Рады по нацбезопасности Александр Федиенко сообщил, что получает жалобы украинцев относительно ТЦК и СП, которые мобилизуют граждан с бронированием. В частности, он рассказал о трех подобных случаях, которые "держит на контроле".

Ранее Фокус рассказывал, почему ТЦК и СП могут мобилизовать лицо с бронированием и каковы особенности предоставления брони в Украине.