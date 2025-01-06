Мобілізація 2025: кому і коли треба оновлювати відстрочку у ТЦК, — юристи

Якщо виконані дві умови, відстрочка від мобілізації гарантовано діє. Якщо вона була надана по догляду за рідною людиною, можна оформити ще й дозвіл на виїзд за кордон, але він має обмежений термін дії.

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Відстрочку від мобілізації в Україні не обов’язково оновлювати кожні три місяці. Деталями поділилися юристи Юрій Айвазян і Владислав Дерій.

Мобілізація в Україні: чи треба оновлювати відстрочку

Мешканець Києва Олег поцікавився, чи зобов’язаний він кожні три місяці подавати документи, щоб оновлювати відстрочку, і чи діє вона, якщо цього не робити. Юристи пояснили, що відстрочка має залишатись чинною протягом того терміну, який для неї встановлений.

"Якщо Вам її встановили на 1 рік, то не мають її права скасувати, адже закон немає зворотної дії у часі", — наголосив Дерій.

Подавати свої документи для оновлення відстрочки кожні три місяці потрібно лише у тому випадку, якщо така умова була передбачена рішенням ТЦК.

Мобілізація в Україні: як перевірити відстрочку

Відстрочка дійсна, якщо:

вона відображається у застосунку "Резерв+";

у паперовому військово-обліковому документі є відповідна відмітка.

Перевірити дійсність відстрочки також можна, сходивши у свій ТЦК.

Мобілізація в Україні: як виїхати з відстрочкою

Олег зауважив, що також у квітні 2024 року отримав форму акту встановлення факту здійснення догляду для виїзду за кордон. Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) підтвердила, що його мати потребує постійного стороннього догляду.

Юристи пояснили, що термін дії такого акту законодавством не встановлений. Він чинний до моменту, коли буде використаний для виїзду, якщо інший строк у документі не вказаний.

"Загалом, він повинен діяти, поки дійсна довідка ЛКК. Виїхати за кордон Ви можете виключно з матір’ю", — наголосив Дерій.

Нагадаємо, нардеп Олександр Федієнко повідомив, що отримав відповідь від ТЦК щодо мобілізації заброньованого працівника. У військкоматі запевнили, що діють за законом. Фокус розібрався, чи дійсно це так.

Після масштабної кібератаки РФ відновили функцію оформлення відстрочки для багатодітних українців через "Резерв+". Це стало можливим завдяки відновленню реєстрів ДРАЦС.