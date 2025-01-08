Мужчинам с инвалидностью вручают повестки и выписывают штрафы: как они нарушают мобилизацию
Адвокат Роман Лихачев рассказал о десятках штрафов, наложенных на лиц с инвалидностью из-за мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о "непосильных суммах".
С начала полномасштабной войны количество украинцев с инвалидностью только растет. Однако даже таким людям вручают повестки и выписывают штрафы, которые трудно обжаловать. Об этом говорится в материале "Телеграф", опубликованном 8 января.
"Мы сталкиваемся с десятками судебных решений о штрафах, наложенных на лиц с инвалидностью, несмотря на наличие всех необходимых документов. И штрафы очень высокие — 17 тысяч гривен, и если человек не платит, сумма удваивается. Для лиц с инвалидностью, которые получают всего 2-3 тысячи гривен, это непосильные суммы", — рассказал адвокат Роман Лихачев.
Мобилизация в Украине: почему лиц с инвалидностью штрафуют
Иногда проблема в том, что не все понимают: инвалидность не дает автоматически отсрочку от мобилизации. Законодательством действительно предусмотрено такое право, но для этого нужно пройти ВВК. Комиссия должна определить непригодность, чтобы человека исключили с воинского учета.
Если же лицо с инвалидностью не признано непригодным, но имеет отсрочку, соответствующие документы нужно иметь при себе. Кроме того, в таком случае военнообязанный не освобождается от обязанности обновлять свои данные в ТЦК.
С 2023 года в Украине работает электронный реестр "Оберіг", к которому в прошлом году получили доступ граждане через электронный кабинет. Минобороны наладило обмен данными с базами Минюста и Налоговой службы, но не с Пенсионным фондом и Минсоцполитики. То есть автоматически фиксировать инвалидность и предоставлять отсрочку система пока не способна.
На то, чтобы сообщили о своем статусе ТЦК, лица с инвалидностью имеют 7 дней, иначе грозит штраф.
Кроме того, такого военнообязанного могут направить на повторную ВВК для подтверждения своего состояния здоровья. Если не явиться на осмотр, это ведет к административной ответственности, потере социальных льгот и помощи, даже мобилизации.
Мобилизация в Украине: почему лицам с инвалидностью вручают повестки
Представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин объяснил, что иногда украинцы путают основания для отсрочки с самой отсрочкой. Он отметил, что военные не имеют доступа к реестрам Минздрава и "не обладают даром предвидения", поэтому о неоформленной отсрочке знать не могут.
Из-за этого получается так, что лицо с инвалидностью может получить повестку. Важно также, что не все повестки отправляют ТЦК. С 2024 года централизованная печать повесток и отправка их по почте осуществляет Минобороны.
Мобилизация в Украине: наказание за неявку по повестке
Юрист вспомнил случай, когда оштрафовали мужчину с инвалидностью, который находится в Польше и прислал документы по электронной почте. Однако в основном штрафы накладывают именно из-за неявки по повестке.
Повестки часто присылают "Укрпочтой", поэтому непосредственно в руки их не вручают. Если же военнообязанный не приходит, его наказывают штрафом. Инвалидность от ответственности не спасает. Если возможности появиться совсем нет, Лихачев советует писать письмо об этом в ТЦК.
"Человек должен сообщить, и иметь объективные причины для неявки. Многие люди относятся к повесткам по почте, как к чему-то неважному: мол, не пришел — и ничего страшного. Сейчас ТЦК накладывает много штрафов. Это реально отражается на судебной практике. Но в целом штрафа можно избежать, если написать письмо и объяснить, почему не можете явиться", — подчеркнул он.
Проживает ли военнообязанный по известному ТЦК адресу, здесь роли не играет. Шанс на обжалование есть, но, например, в случае отсутствия доказательств об отправке повестки.
Напомним, Фокус разобрался, в каких случаях отсрочку от мобилизации в Украине могут аннулировать.
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