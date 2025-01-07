Мобилизация и бронирование работников: в каких случаях ТЦК аннулирует отсрочку

Предприятие теряет возможность бронирования от мобилизации если потеряло мобилизационный заказ или не прошло проверку на критическую важность, пояснили юристы.

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Мобилизация и бронирование работников беспокоит граждан, поскольку один из областных терцентров комплектования своим решением отменил отсрочку для человека, который имел защиту. Впоследствии выяснилось, что военкомат не учел определенных нюансов, поэтому началась служебная проверка. Фокус собрал информацию о случаях призыва забронированных работников и о том, что говорят нормативно-правовые акты об отсрочке и о возможности ее аннулирования.

Мобилизация и бронирование работников — скандальные документы

6 января народный депутат Александр Федиенко высказался относительно проблем, которые имеют мобилизация и бронирование работников. Политик опубликовал документ, полученный от Николаевского терцентра комплектования. В документе говорилось о военнообязанном с отсрочкой из-за работы на предприятии, которое выполняет мобилизационное задание для Сил обороны. Эту отсрочку ТЦК аннулировало. Для этого начальник издал соответствующее распоряжение, которое основывалось на законодательстве Украины, говорится в ответе, который получил нардеп.

Мобилизация и бронирование работников — решение Николаевского ТЦК об отсрочке — решение Николаевского ТЦК об отсрочке Фото: Александр Федиенко

Политик пояснил, что мобилизация и бронирование работников скомпрометированы данным ответом ТЦК. Он пояснил, что предприятие, которое работает на оборону, потеряло сотрудника. При этом человека, если выяснится ошибка, "демобилизовать невозможно".

ТЦК и мобилизация забронированных

Мобилизация и бронирование работников стали темой комментария представительницы Николаевского военкомата, майора юстиции Татьяны Кийко. По ее словам, ТЦК действительно аннулировал отсрочку военнообязанному, который имел бронь от компании-исполнителя мобилизационного задания. Речь шла об ООО "АТФ АГРО-ДИЛО", уточнила она. При этом решение о бронировании и аннуляции принимали на основе постановления Кабмина №76 от 27 февраля 2024 года со всеми последующими изменениями.

Военная администрация отменила мобилизационное задание, следовательно, человек действительно потерял защиту от призыва, отметила майор юстиции. Однако выяснилось, что компания, ко всему, имела статус критически-важного, то есть сохранила право бронирования даже без мобзаказа. На это обстоятельство не обратили внимание в ТЦК и по этому вопросу начали служебную проверку.

"Будут выяснены все подробности и урегулирован в дальнейшем этот вопрос", — заверила Кийко.

Мобилизация и бронирование работников с точки зрения закона

Фокус писал о деталях постановления Кабмина №76 с изменениями, утвержденными постановлением №1332 от 27 ноября 2024 года. В п. 31 ноябрьского правительственного решения называют 13 оснований, которые позволяют аннулировать бронирование, из них семь касается сотрудников предприятий.

Мобилизация и бронирование работников — основания для аннулирования отсрочки:

окончание срока, на который давали отсрочку. Возможны два случая. Первый — закончился контракт на выполнение работ и услуг для Сил обороны. Второй — для работников критически-важных предприятий защита дается на 12 мес; если владелец компании принял решение о закрытии; если человек уволился или приостановил трудовой договор; если органы власти отменили статус критически-важного; если руководитель компании решил аннулировать бронирование от мобилизации; если у гражданина есть другие основания для отсрочки; если выяснят, что зарплата работника менее 20 тыс. грн.

Отметим, мобилизация и бронирование работников стало темой комментария адвоката Екатерина Анищенко, который она дала Фокусу. Адвокат назвала еще одно основание для аннулирования отсрочки: если компания не подтвердила статус критически-важного во время проверок, которые продлятся до 28 февраля 2025 трока.

Напоминаем, в декабре агентство УНИАН рассказало, каким будет штраф за игнорирование ТЦК.