Можно ли мобилизовать забронированных работников: в Николаевском ТЦК ответили

В ТЦК объяснили, что случай, который произошел в Николаевском областном центре комплектования по аннулированию бронирования и мобилизации забронированного работника связан с техническими проблемами документооборота.

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Информация о том, что ТЦК может мобилизовать даже забронированных работников критически важных предприятий не соответствует действительности. Об этом заявила майор юстиции, начальник юридической службы Николаевского ТЦК и СП Татьяна Кийко, пишет "Укринформ".

По словам юриста, случай, который произошел в Николаевском областном центре комплектования, когда было аннулировано бронирование и произошла мобилизация забронированного работника, связана с техническими проблемами документооборота.

"Информация, которая распространяется по сети Интернет, не совсем соответствует действительности", — пояснила Кийко. По ее словам, 5 ноября 2024 года Николаевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки получил распоряжение председателя Николаевской районной военной администрации об отмене мобилизационных заданий (заказов) некоторым предприятиям. В перечне этих предприятий также было ООО "АТФ АГРО-ДЕЛО". Юрист объясняет, что согласно подпункту 2 пункта 12 Постановления КМУ №76 от 27 января 2023, которое было действительным на тот момент, предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае "завершения предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмены".

"Также этим постановлением установлено, что средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов состоялось автоматическое аннулирование бронирования военнообязанных работников вышеуказанного предприятия", — пояснила Кийко.

Она отметила, что кроме наличия мобилизационного задания, из-за отмены которого и произошло аннулирование бронирования, указанное предприятие ранее было признано критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

"Поскольку должностными лицами Николаевского РТЦК и СП этот фактор не был учтен, по данному факту по состоянию на сегодняшний день Николаевский областной ТЦК и СП проводит служебную проверку. То есть будут выяснены все подробности и урегулирован в дальнейшем этот вопрос", — пояснила начальник юридической службы Николаевского ТЦК.

Напомним, объяснения в ТЦК предоставили после того, как народный депутат Александр Федиенко заявил, что один из работников критически важного предприятия, который имел официальное бронирование, был мобилизован Николаевским областным центром комплектования.

А 26 декабря вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о возобновлении бронирования от мобилизации через "Дію" после атаки РФ на государственные реестры Минюста.