Бронь не поможет: почему ТЦК может мобилизовать работника критического предприятия

Иногда ТЦК аннулируют бронирование и мобилизуют на службу работников критически важных предприятий, тем самым нарушая украинское законодательство. Фокус рассказывает, почему так происходит, и как уберечься от неправомерных действий военкоматов.

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В декабре Фокус рассказывал, что представители ТЦК и СП могут злоупотреблять своим положением и нарушать права людей. В частности, они мобилизовали военнообязанных работников, которые имеют при себе документы, подтверждающие их бронирование. Сегодня снова стало известно о подобных случаях.

Почему могут мобилизовать забронированного работника?

Народный депутат, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что получил ответ по мобилизации забронированного работника. Согласно ответу начальника Николаевского ТЦК, теперь можно аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже если тот был забронирован.

"Проблематика всей этой истории, что теперь такого человека демобилизовать невозможно. Предприятие теряет критически важного работника. А вся система бронирования доверие от предприятий, которые в рамках действующего законодательства бронируют критически важных работников", — сказал Александр Федиенко.

Также он отметил, что военнообязанный может иметь законно оформленное бронирование, однако работники ТЦК не внесли это в систему "Оберіг".

"А я так понимаю что приказы Министерства экономики конечно для них не приказы. И таким образом специалиста оператора связи мобилизовали", — пояснил он.

В разговоре с Фокусом он отметил, что речь может идти о том, что забронированное лицо должно стать на спецучет, это делается через ТЦК и СП.

"Сейчас учитывая, что все через "Дію", я надеюсь что эта информация попадет в "Оберіг", и это будет светиться в "Резерве", — сказал нардеп.

Аннулирование бронирования: когда это возможно

Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко сообщила Фокусу, что аннулирование бронирования возможно в нескольких случаях, а именно:

когда работник уже не трудоустроен на критически важном предприятии;

если предприятие, выдавшее бронирование, не прошло проверку, которая продлится до 28 февраля.

Она отметила, что бронирование выдается через "Дія.City" или Минсоцполитики, в результате информацию с подтверждением факта бронирования ТЦК вносит в базу "Оберіг", если это не было сделано ранее. Однако если лицо уволилось с предприятия, и соответствующий отчет подает работодатель, то ТЦК на основании сверки отчетов вносит изменения в реестр "Оберіг" о том, что бронирование отсутствует.

"Аналогичная ситуация, когда предприятие не подтвердило свой статус критичности, тогда ТЦК снимает информацию о наличии бронирования у работника", — пояснила адвокат.

По словам Екатерины Анищенко, есть нередкие случаи, когда ТЦК мобилизует человека с бронированием. В частности, есть соответствующая судебная практика по поводу этого. Она отметила, что призыв лица с бронированием является противоправным. Однако если подобный случай произошел с военнообязанным мужчиной, который находится на стадии оформления документов на бронирование, то действия ТЦК считаются законными, ведь оформление бронирования — это не бронирование в классическом понимании.

Зато человеку с бронированием, которого представители ТЦК мобилизовали в армию, Анищенко советует обратиться в суд.

Адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец подтвердил Фокусу, что в Украине разрешено аннулировать бронирование.

"Основания для аннулирования четко предусмотрены в 560-м постановлении Кабмина. Например, если лицо прекратило работать, или предприятие потеряло статус критически важного", — сказал Ростислав Кравец.

Он советует человеку, который потерял бронирование, обратиться к уполномоченным лицам на предприятии, которые занимаются бронированием, и выяснить обстоятельства, которые стали основанием для этого. После чего стоит решать вопрос, учитывая то, что именно будет основанием. Также можно повторно обратиться по поводу предоставления бронирования через "Дію" или пойти в суд, если ТЦК превысил свои полномочия.

По словам адвоката, если лицо с бронированием мобилизовали, то такие действия можно обжаловать.

Напомним, 26 декабря вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о возобновлении бронирования от мобилизации через "Дію" после атаки РФ на государственные реестры Минюста. Он отметил, что портал "Дія" сам будет подтягивать данные о военнообязанных лицах, которых можно забронировать, и проверять, соответствуют ли они требованиям.

Ранее сообщалось, что в Минмолодежьспорта изменили критерии бронирования от мобилизации. Также были обновлены требования к предприятиям и учреждениям, которые имеют важное значение для национальной экономики.