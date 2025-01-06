Бронь не допоможе: чому ТЦК може мобілізувати працівника критичного підприємства

Іноді ТЦК анульовують бронювання та мобілізують на службу працівників критично важливих підприємств, тим самим порушуючи українське законодавство. Фокус розповідає, чому так відбувається, та як уберегтися від неправомірних дій військкомів.

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У грудні Фокус розповідав, що представники ТЦК та СП можуть зловживати своїм становищем і порушувати права людей. Зокрема, вони мобілізували військовозобовʼязаних працівників, які мають при собі документи, що підтверджують їхнє бронювання. Сьогодні знову стало відомо про подібні випадки.

Чому можуть мобілізувати заброньованого працівника?

Народний депутат, член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що отримав відповідь щодо мобілізації заброньованого працівника. Згідно з відповіддю начальника Миколаївського ТЦК, тепер можна анулювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства, навіть якщо той був заброньований.

"Проблематика всієї цієї історії, що тепер таку людину демобілізувати неможливо. Підприємство втрачає критично важливого працівника. А вся система бронювання довіру від підприємств, які в межах чинного законодавства бронюють критично важливих працівників", — сказав Олександр Федієнко.

Також він зазначив, що військовозобовʼязаний може мати законно оформлене бронювання, проте працівники ТЦК не внесли це до системи "Оберіг".

"А я так розумію що накази Міністерства економіки звісно для них не накази. І таким чином фахівця оператора зв’язку мобілізували", — пояснив він.

У розмові з Фокусом він зауважив, що може йтися про те, що заброньована особа повинна стати на спецоблік, це робиться через ТЦК та СП.

"Зараз враховуючи, що все через "Дію", я сподіваюсь що ця інформація потрапить в "Оберіг", і це буде світитися в "Резерві", — сказав нардеп.

Анулювання бронювання: коли це можливо

Адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко повідомила Фокусу, що анулювання бронювання можливе у декількох випадках, а саме:

коли працівник уже не працевлаштований на критично важливому підприємстві;

якщо підприємство, яке видало бронювання, не пройшло перевірку, яка триватиме до 28 лютого.

Вона наголосила, що бронювання видається через "Дія.City" чи Мінсоцполітики, в результаті інформацію з підтвердженням факту бронювання ТЦК вносить у базу "Оберіг", якщо це не було зроблено раніше. Проте якщо особа звільнилася з підприємства, і відповідний звіт подає роботодавець, то ТЦК на підставі звірки звітів вносить зміни до реєстру "Оберіг" про те, що бронювання відсутнє.

"Аналогічна ситуація, коли підприємство не підтвердило свій статус критичності, тоді ТЦК знімає інформацію про наявність бронювання у працівника", — пояснила адвокатка.

За словами Катерини Аніщенко, є непоодинокі випадки, коли ТЦК мобілізую людину з бронюванням. Зокрема, є відповідна судова практика з приводу цього. Вона зауважила, що призов особи з бронюванням є протиправним. Проте якщо подібний випадок відбувся з військовозобовʼязаним чоловіком, який перебуває на стадії оформлення документів на бронювання, то дії ТЦК вважаються законними, адже оформлення бронювання — це не бронювання в класичному розумінні.

Натомість людині з бронюванням, яку представники ТЦК мобілізували до армії, Аніщенко радить звернутися до суду.

Адвокат, партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець підтвердив Фокусу, що в Україні дозволено анульовувати бронювання.

"Підстави для анулювання чітко передбачені у 560-й постанові Кабміну. Наприклад, якщо особа припинила працювати, чи підприємство втратило статус критично важливого", — сказав Ростислав Кравець.

Він радить людині, яка втратила бронювання, звернутися до уповноважених осіб на підприємстві, які займаються бронюванням, та зʼясувати обставини, які стали підставою для цього. Після чого варто розвʼязувати питання з огляду на те, що саме буде підставою. Також можна повторно звернутися щодо надання бронювання через "Дію" або піти до суду, якщо ТЦК перевищив свої повноваження.

За словами адвоката, якщо особу з бронюванням мобілізували, то такі дії можна оскаржити.

Нагадаємо, 26 грудня віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про відновлення бронювання від мобілізації через "Дію" після атаки РФ на державні реєстри Мін'юсту. Він наголосив, що портал "Дія" сам підтягуватиме дані про військовозобовʼязаних осіб, яких можна забронювати, та перевірятиме, чи відповідають вони вимогам.

Раніше повідомлялося, що в Мінмолодьспорт змінили критерії бронювання від мобілізації. Також було оновлено вимоги до підприємств і установ, які мають важливе значення для національної економіки.