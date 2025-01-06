Чи можна мобілізувати заброньованих працівників: в Миколаївському ТЦК відповіли

В ТЦК пояснили, що випадок, який стався в Миколаївському обласному центрі комплектування щодо анулювання бронювання та мобілізації заброньованого працівника пов'язаний з технічними проблемами документообігу.

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Інформація про те, що ТЦК може мобілізувати навіть заброньованих працівників критично важливих підприємств не відповідає дійсності. Про це заявила майор юстиції, начальник юридичної служби Миколаївського ТЦК та СП Тетяна Кійко, пише "Укрінформ".

За словами юристки, випадок, який стався в Миколаївському обласному центрі комплектування, коли було анульоване бронювання та сталась мобілізація заброньованого працівника, пов'язана з технічними проблемами документообігу.

"Інформація, яка шириться мережею Інтернет, не зовсім відповідає дійсності", — пояснила Кійко. За її словами, 5 листопада 2024 року Миколаївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки отримав розпорядження голови Миколаївської районної військової адміністрації щодо скасування мобілізаційних завдань (замовлень) деяким підприємствам. В переліку цих підприємств також було ТОВ "АТФ АГРО-ДІЛО". Юристка пояснює, що згідно з підпунктом 2 пункту 12 Постанови КМУ №76 від 27 січня 2023, яка була дійсною на той момент, надана відстрочка підлягає анулюванню у разі "завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування".

"Також цією постановою встановлено, що засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відбулось автоматичне анулювання бронювання військовозобов’язаних працівників вищевказаного підприємства", — пояснила Кійко.

Вона зазначила, що окрім наявності мобілізаційного завдання, через скасування якого і відбулось анулювання бронювання, вказане підприємство раніше було визнано критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

"Оскільки посадовими особами Миколаївського РТЦК та СП цей фактор не був врахований, за даним фактом станом на сьогоднішній день Миколаївський обласний ТЦК та СП проводить службову перевірку. Тобто будуть з’ясовані всі подробиці і врегульовано в подальшому це питання", — пояснила начальник юридичної служби Миколаївського ТЦК.

Нагадаємо, пояснення в ТЦК надали після того, як народний депутат Олександр Федієнко заявив, що один із працівників критично важливого підприємства, який мав офіційне бронювання, був мобілізований Миколаївським обласним центром комплектування.

А 26 грудня віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про відновлення бронювання від мобілізації через "Дію" після атаки РФ на державні реєстри Мін'юсту.