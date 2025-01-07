Мобілізація і бронювання працівників: в яких випадках ТЦК анулює відстрочку

Підприємство втрачає можливість бронювання від мобілізації якщо втратило мобілізаційне замовлення або не пройшло перевірку на критичну важливість, пояснили юристи.

Related video

Мобілізація і бронювання працівників турбує громадян, оскільки один з обласних терцентрів комплектування своїм рішенням скасував відстрочку для людини, яка мала захист. Згодом з'ясувалось, що військкомат не врахував певних нюансів, тому почалась службова перевірка. Фокус зібрав інформацію про випадки призову заброньованих працівників і про те, що говорять нормативно-правові акти про відстрочку та про можливість її анулювання.

Мобілізація і бронювання працівників — скандальні документи

6 січня народний депутат Олександр Федієнко висловився щодо проблем, які мають мобілізація та бронювання працівників. Політик опублікував документ, отриманий від Миколаївського терцентру комплектування. У документі ішлося про військовозобов'язаного з відстрочкою через роботу на підприємстві, яке виконує мобілізаційне завдання для Сил оборони. Цю відстрочку ТЦК анулювало. Для цього начальник видав відповідне розпорядження, яке ґрунтувалось на законодавстві України, ідеться у відповіді, яку отримав нардеп.

Мобілізація і бронювання працівників - рішення Миколаївського ТЦК про відстрочку Фото: Олександр Федієнко

Політик пояснив, що мобілізація та бронювання працівників скомпрометовані даною відповіддю ТЦК. Він пояснив, що підприємство, яке працює на оборону, втратило співробітника. При цьому людину, якщо з'ясується помилка, "демобілізувати неможливо".

ТЦК і мобілізація заброньованих

Мобілізація і бронювання працівників стали темою коментаря представниці Миколаївського військкомату, майорки юстиції Тетяни Кійко. З її слів, ТЦК дійсно анулював відстрочку військовозобов'язаному, який мав бронь від компанії-виконавця мобілізаційного завдання. Ішлося про ТОВ "АТФ АГРО-ДІЛО", уточнила вона. При цьому рішення про бронювання та ануляцію приймали на основі постанови Кабміну №76 від 27 лютого 2024 року з усіма наступними змінами.

Військова адміністрація скасувала мобілізаційне завдання, отже, людина дійсно втратила захист від призову, зауважила майорка юстиції. Однак з'ясувалось, що компанія, до всього, мала статус критично-важливого, тобто зберегла право бронювання навіть без мобзамовлення. На цю обставину не звернули увагу у ТЦК і щодо цього питання почали службову перевірку.

"Будуть з’ясовані всі подробиці і врегульовано в подальшому це питання", — запевнила Кійко.

Мобілізація і бронювання працівників з точки зору закону

Фокус писав про деталі постанови Кабміну №76 зі змінами, затвердженими постановою №1332 від 27 листопада 2024 року. У п. 31 листопадового урядового рішення називають 13 підстав, які дозволяють анулювати бронювання, з них сім стосується співробітників підприємств.

Мобілізація і бронювання працівників — підстави для анулювання відстрочки:

закінчення терміну, на який давали відстрочку. Можливі два випадки. Перший — закінчився контракт на виконання робіт та послуг для Сил оборони. Другий — для працівників критично-важливих підприємств захист дається на 12 міс.; якщо власник компанії прийняв рішення про закриття; якщо людина звільнилась або призупинила трудовий договір; якщо органи влади скасували статус критично-важливого; якщо керівник компанії вирішив анулювати бронювання від мобілізації; якщо у громадянина є інші підстави для відстрочки; якщо з'ясують, що зарплата працівника менш як 20 тис. грн.

Зазначимо, мобілізація і бронювання працівників стало темою коментаря адвокатки Катерина Аніщенко, який вона дала Фокусу. Адвокатка назвала ще одну підставу для анулювання відстрочки: якщо компанія не підтвердила статус критично-важливого під час перевірок, які триватимуть до 28 лютого 2025 троку.

Нагадуємо, в грудні агентство УНІАН розповіло, яким буде штраф за ігнорування ТЦК.