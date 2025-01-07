Бронювання від мобілізації: існує 13 підстав для анулювання відстрочки

Керівник компанії може самостійно анулювати відстрочку від мобілізації, ідеться у постанові Кабміну. Для цього йому достатньо зробити відповідне звернення через застосунок "Дія".

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Військовозобов'язані, які під час мобілізації в Україні працюють на критично-важливих підприємствах, можуть втрати бронювання від призову і піти в армію. Підстави для анулювання відстрочки описані у постанові Кабінету Міністрів №1332 від 22 листопада 2024 року. Перелік підстав можна побачити в постанові, розміщеній на порталі Верховної Ради.

Мобілізація в Україні — коли анулюють бронювання

У постанові Кабміну наведено оновлений "Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних". У цьому документі є пункт 31 з переліком з 13 підстав для анулювання броні від призову під час мобілізації в Україні. Порядок стосується військовозобов'язаних, які отримали захист від призову через роботу на критично-важливому підприємстві, установі, організації.

Які підстави для анулювання бронювання (тобто для скасування відстрочки):

якщо закінчився термін дії відстрочки; якщо підприємство перестало випускати товари чи надавати послуги, яких потребують Сили оборони; якщо втрачено статус критично-важливого для економіки; якщо компанія ліквідовується; якщо громадянин звільняється з підприємства; якщо громадянин тимчасово припинив трудову угоду; якщо є обґрунтована підстава для анулювання, яку подали органи влади; якщо є подання від керівника підприємства (дозволяється раз на місяць через "Дію"); якщо є відстрочка з інших причин; якщо громадянин припинив співпрацю з міжнародними інституціями; якщо оператор протимінної діяльності не виконав роботу протягом шести місяців; якщо зарплата в працівника, який претендує на бронювання, менш як 20 тис. грн; якщо заброньований священник перестає бути працівником релігійної організації.

Окремо зазначається, що анулювання відстрочки за п. 2-6 відбувається лише після рішення Мінекономіки. Після цього у підприємства є п'ять днів для того, щоб вилучити військовозобов'язаних витяг про те, що вони мали бронь, вказано в постанові Кабміну.

Бронювання від мобілізації від підприємства — деталі

Про термін дії відстрочки від мобілізації через роботу на критично-важливому підприємстві можна дізнатись з оновленого порядку бронювання, яке уряд затвердив 22 листопада 2024 року. В п. 3 вказана наступна тривалість надання броні:

поки діє контракт на виробництво товарів, послуг для Сил оборони;

на 12 місяців — якщо людина працює на критично-важливому для економіки підприємстві або займається гуманітарним розмінуванням;

поки триває мобілізація — для працівників деяких державних установ (Нацполіція, НАЗК, ДБР, судова охорона та ін.).

Зазначимо, нардеп Олександр Федієнко опублікував документ, з якого випливає можливість мобілізації навіть заброньованого працівника. Політик наголосив, що після призову така людина вже не зможе звільнитись з армії згідно з вимогами чинного законодавства.

Нагадуємо, 6 січня у Миколаївському терцентрі комплектування розповіли, на яких підставах призивають заброньованих громадян.