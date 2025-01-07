Бронювання від мобілізації: існує 13 підстав для анулювання відстрочки
Керівник компанії може самостійно анулювати відстрочку від мобілізації, ідеться у постанові Кабміну. Для цього йому достатньо зробити відповідне звернення через застосунок "Дія".
Військовозобов'язані, які під час мобілізації в Україні працюють на критично-важливих підприємствах, можуть втрати бронювання від призову і піти в армію. Підстави для анулювання відстрочки описані у постанові Кабінету Міністрів №1332 від 22 листопада 2024 року. Перелік підстав можна побачити в постанові, розміщеній на порталі Верховної Ради.
Мобілізація в Україні — коли анулюють бронювання
У постанові Кабміну наведено оновлений "Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних". У цьому документі є пункт 31 з переліком з 13 підстав для анулювання броні від призову під час мобілізації в Україні. Порядок стосується військовозобов'язаних, які отримали захист від призову через роботу на критично-важливому підприємстві, установі, організації.
Які підстави для анулювання бронювання (тобто для скасування відстрочки):
- якщо закінчився термін дії відстрочки;
- якщо підприємство перестало випускати товари чи надавати послуги, яких потребують Сили оборони;
- якщо втрачено статус критично-важливого для економіки;
- якщо компанія ліквідовується;
- якщо громадянин звільняється з підприємства;
- якщо громадянин тимчасово припинив трудову угоду;
- якщо є обґрунтована підстава для анулювання, яку подали органи влади;
- якщо є подання від керівника підприємства (дозволяється раз на місяць через "Дію");
- якщо є відстрочка з інших причин;
- якщо громадянин припинив співпрацю з міжнародними інституціями;
- якщо оператор протимінної діяльності не виконав роботу протягом шести місяців;
- якщо зарплата в працівника, який претендує на бронювання, менш як 20 тис. грн;
- якщо заброньований священник перестає бути працівником релігійної організації.
Окремо зазначається, що анулювання відстрочки за п. 2-6 відбувається лише після рішення Мінекономіки. Після цього у підприємства є п'ять днів для того, щоб вилучити військовозобов'язаних витяг про те, що вони мали бронь, вказано в постанові Кабміну.
Бронювання від мобілізації від підприємства — деталі
Про термін дії відстрочки від мобілізації через роботу на критично-важливому підприємстві можна дізнатись з оновленого порядку бронювання, яке уряд затвердив 22 листопада 2024 року. В п. 3 вказана наступна тривалість надання броні:
- поки діє контракт на виробництво товарів, послуг для Сил оборони;
- на 12 місяців — якщо людина працює на критично-важливому для економіки підприємстві або займається гуманітарним розмінуванням;
- поки триває мобілізація — для працівників деяких державних установ (Нацполіція, НАЗК, ДБР, судова охорона та ін.).
Зазначимо, нардеп Олександр Федієнко опублікував документ, з якого випливає можливість мобілізації навіть заброньованого працівника. Політик наголосив, що після призову така людина вже не зможе звільнитись з армії згідно з вимогами чинного законодавства.
Нагадуємо, 6 січня у Миколаївському терцентрі комплектування розповіли, на яких підставах призивають заброньованих громадян.