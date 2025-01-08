Чоловікам з інвалідністю вручають повістки й виписують штрафи: як вони порушують мобілізацію

Адвокат Роман Лихачов розповів про десятки штрафів, накладених на осіб з інвалідністю через мобілізацію. Він наголосив, що йдеться про "непосильні суми".

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З початку повномасштабної війни кількість українців з інвалідністю лише зростає. Однак навіть таким людям вручають повістки й виписують штрафи, які важко оскаржити. Про це йдеться у матеріалі "Телеграф", опублікованому 8 січня.

"Ми стикаємося з десятками судових рішень про штрафи, накладені на осіб з інвалідністю, попри наявність всіх необхідних документів. І штрафи дуже високі — 17 тисяч гривень, і якщо людина не сплачує, сума подвоюється. Для осіб з інвалідністю, які отримують лише 2-3 тисячі гривень, це непосильні суми", — розповів адвокат Роман Лихачов.

Мобілізація в Україні: чому осіб з інвалідністю штрафують

Іноді проблема у тому, що не всі розуміють: інвалідність не надає автоматично відстрочку від мобілізації. Законодавством дійсно передбачене таке право, але для цього потрібно пройти ВЛК. Комісія має визначити непридатність, щоб людину виключили з військового обліку.

Якщо ж особа з інвалідністю не визнана непридатною, але має відстрочку, відповідні документи потрібно мати при собі. Окрім того, в такому разі військовозобов’язаний не звільняється від обов’язку оновлювати свої дані у ТЦК.

З 2023 року в Україні працює електронний реєстр "Оберіг", до якого минулого року отримали доступ громадяни через електронний кабінет. Міноборони налагодило обмін даними з базами Мін’юсту та Податкової служби, але не з Пенсійним фондом і Мінсоцполітики. Тобто автоматично фіксувати інвалідність і надавати відстрочку система поки не здатна.

На те, щоб повідомили про свій статус ТЦК, особи з інвалідністю мають 7 днів, інакше загрожує штраф.

Окрім того, такого військовозобов’язаного можуть направити на повторну ВЛК для підтвердження свого стану здоров’я. Якщо не з’явитись на огляд, це веде до адміністративної відповідальності, втрати соціальних пільг і допомоги, навіть мобілізації.

Мобілізація в Україні: чому особам з інвалідністю вручають повістки

Речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін пояснив, що подеколи українці плутають підстави для відстрочки з самою відстрочкою. Він наголосив, що військові не мають доступу до реєстрів МОЗ і "не володіють даром передбачення", тому про неоформлену відстрочку знати не можуть.

Через це виходить так, що особа з інвалідністю може отримати повістку. Важливо також, що не всі повістки відправляють ТЦК. З 2024 року централізований друк повісток і надсилання їх поштою здійснює Міноборони.

Мобілізація в Україні: покарання за неявку за повісткою

Юрист згадав випадок, коли оштрафували чоловіка з інвалідністю, який перебуває в Польщі й надіслав документи електронною поштою. Однак здебільшого штрафи накладають саме через неявку за повісткою.

Повістки часто надсилають "Укрпоштою", тому безпосередньо в руки їх не вручають. Якщо ж військовозобов’язаний не приходить, його карають штрафом. Інвалідність від відповідальності не рятує. Якщо можливості з’явитись зовсім немає, Лихачов радить писати лист про це в ТЦК.

"Людина повинна повідомити, і мати об'єктивні причини для неявки. Багато людей ставляться до повісток поштою, як до чогось неважливого: мовляв, не прийшов — і нічого страшного. Зараз ТЦК накладає багато штрафів. Це реально відображається на судовій практиці. Але загалом штрафу можна уникнути, якщо написати листа і пояснити, чому не можете явитися", — наголосив він.

Чи проживає військовозобов’язаний за відомою ТЦК адресою, тут ролі не грає. Шанс на оскарження є, але, наприклад, у випадку відсутності доказів про надсилання повістки.

Нагадаємо, Фокус розібрався, в яких випадках відстрочку від мобілізації в Україні можуть анулювати.

До 4 лютого частина військовозобов’язаних має пройти ВЛК. У ЗМІ пояснили, як покарають тих, хто це проігнорує.