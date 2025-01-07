Обов'язкове проходження ВЛК до 4 лютого: як покарають тих, хто проігнорує

Залишилось менш як місяць на те, щоб пройти повторний медогляд після скасування статусу обмеженої придатності. Відмова або ігнорування цього обов’язку ведуть до відповідальності.

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У військовозобов’язаних, які мали раніше статус обмежено придатних до служби, залишився менш як місяць на перепроходження ВЛК. За результатами їх мають визнати медики або придатними, або непридатними. У NV 7 січня пояснили, що буде з тими, хто проігнорує вимогу.

Положення про ВЛК: кому потрібно на медогляд

4 травня 2024 року набрав чинності закон, який фактично скасував статус обмеженої придатності. На те, щоб відповідна категорія військовозобов’язаних повторно пройшла медогляд, їм дали чітко визначений час. Цей термін становить 9 місяців, тобто останній день — 4 лютого 2025 року.

Чоловікам потрібно пройти ВЛК, щоб отримати один з актуальних тепер статусів. Обмежено придатні, які вже служать у війську, теж мають знову пройти медогляд.

Положення про ВЛК: відповідальність за відмову

Проходження ВЛК — обов’язок військовозобов’язаних, тому за невиконання передбачене покарання. В разі відмови українцям загрожує відповідальність за статтями 210 та 210−1 — про порушення правил військового обліку й правил мобілізації.

Якщо військовозобов’язаний отримав направлення на медогляд та проігнорував його, йому теж призначають покарання за цими статтями. Окрім того, оскаржити повістку у суді не можна, адже вона означає лише виклик у ТЦК.

Притягнути до відповідальності чоловіка, який був визнаний обмежено придатним, можуть лише у випадку, якщо він отримував направлення на ВЛК, але не з’явився. Без направлення пройти медогляд українці не можуть, але медкомісія не має повноважень робити висновки без відповідного документа від військкомату.

Якщо направлення все ж було отримано, залежно від обставин і причин неявки порушника можуть притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності.

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