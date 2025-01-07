Хто з чоловіків має право виїхати за кордон: юрист дав чітку відповідь

Юрист зазначив, що право виїзду за кордон має певний перелік осіб. В разі необхідності перетнути кордон особі потрібно надати підтверджуючі документи.

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Під час воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років обмежені у виїзді за кордон. Однак для деяких категорій населення існують винятки, про яких в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів адвокат Владислав Косач.

Хто з чоловіків має право на виїзд за кордон

Під час воєнного стану за кордон виїхати можуть:

чоловіки, старші 60 років;

особи з інвалідністю;

чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років, або є батьками трьох або більше неповнолітніх дітей.

ті, хто виховує дитину з інвалідністю;

якщо особа супроводжує дружину чи батьків з інвалідністю;

особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни;

чоловіки, які були зняті з військового обліку за станом здоров'я або є тимчасово непридатними до служби;

ті, хто здійснює постійний догляд за особами з інвалідністю або іншими людьми, які потребують стороннього догляду.

Владислав Косач відмітив, що під час перетину кордону всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи. Особи, які мають відстрочку від мобілізації, можуть виїхати за кордон при наявності відповідної відмітки у військових документах.

Фахівець додав, що чоловіки, які зараховані до закордонних навчальних закладів, можуть виїхати для продовження навчання при умові надання документів про зарахування. А от особи, що проживають за кордоном, більше не мають права виїжджати з України під час воєнного стану.

За словами адвоката, для в разі необхідності лікування за кордоном через недоступність медичних послуг особи також мають право виїхати за кордон.

"Якщо пацієнт потребує тривалого або дороговартісного лікування, а також медичних послуг, що наразі обмежені в Україні через повномасштабну війну, такий громадянин може бути направлений на лікування за межі країни", — зазначив фахівець.

А от для чоловіків з робочим контрактом за кордоном є окремі правила. Для виїзду їм необхідно мати офіційно оформлений контракт, дозвіл на виїзд від військкомату та документи, що підтверджують мету поїздки.

Для отримання дозволу на виїзд за кордон чоловікам, які планують працевлаштування за межами України, слід звернутись з підтверджуючими документами до військкомату. Такими документами можуть бути запрошення від роботодавця, копію паспорта, а за необхідності — довідка про відсутність судимості. Після перевірки особі видається відповідний дозвіл.

Юрист наголосив, що для власників бізнесу, фізичних осіб-підприємців (ФОП) або офіційно працевлаштованих працівників передбачена програма "єВідрядження". Така ініціатива дає дозвіл для короткострокового виїзду за кордон терміном до семи днів за погодженням із роботодавцем.

Нагадаємо, що уряд вніс зміни до правил виїзду за кордон для українських чоловіків віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом. Для перетину кордону їм необхідно буде пред'явити довідку від командира військової частини чи керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки про укладення контракту і військово-обліковий документ.

Нагадаємо, нещодавно в соціальних мережах поширилось відео, як українець з групою осіб на лижах перетнув кордон України. Вони опинились в одній з європейських країн.