Кто из мужчин имеет право выехать за границу: юрист дал четкий ответ

Юрист отметил, что право выезда за границу имеет определенный перечень лиц. В случае необходимости пересечь границу лицу нужно предоставить подтверждающие документы.

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Во время военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет ограничены в выезде за границу. Однако для некоторых категорий населения существуют исключения, о которых в интервью "РБК-Украина" рассказал адвокат Владислав Косач.

Кто из мужчин имеет право на выезд за границу

Во время военного положения за границу выехать могут:

мужчины, старше 60 лет;

лица с инвалидностью;

мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, или являются родителями трех или более несовершеннолетних детей.

те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью;

если лицо сопровождает жену или родителей с инвалидностью;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны;

мужчины, которые были сняты с воинского учета по состоянию здоровья или временно непригодны к службе;

те, кто осуществляет постоянный уход за лицами с инвалидностью или другими людьми, которые нуждаются в постороннем уходе.

Владислав Косач отметил, что при пересечении границы все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы. Лица, имеющие отсрочку от мобилизации, могут выехать за границу при наличии соответствующей отметки в военных документах.

Специалист добавил, что мужчины, которые зачислены в зарубежные учебные заведения, могут выехать для продолжения обучения при условии предоставления документов о зачислении. А вот лица, проживающие за рубежом, больше не имеют права выезжать из Украины во время военного положения.

По словам адвоката, для в случае необходимости лечения за границей из-за недоступности медицинских услуг лица также имеют право выехать за границу.

"Если пациент нуждается в длительном или дорогостоящем лечении, а также медицинских услугах, которые сейчас ограничены в Украине из-за полномасштабной войны, такой гражданин может быть направлен на лечение за пределы страны", — отметил специалист.

А вот для мужчин с рабочим контрактом за рубежом есть отдельные правила. Для выезда им необходимо иметь официально оформленный контракт, разрешение на выезд от военкомата и документы, подтверждающие цель поездки.

Для получения разрешения на выезд за границу мужчинам, которые планируют трудоустройство за пределами Украины, следует обратиться с подтверждающими документами в военкомат. Такими документами могут быть приглашение от работодателя, копию паспорта, а при необходимости — справка об отсутствии судимости. После проверки лицу выдается соответствующее разрешение.

Юрист отметил, что для владельцев бизнеса, физических лиц-предпринимателей (ФЛП) или официально трудоустроенных работников предусмотрена программа "еВідрядження". Такая инициатива дает разрешение для краткосрочного выезда за границу сроком до семи дней по согласованию с работодателем.

Напомним, что правительство внесло изменения в правила выезда за границу для украинских мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходили военную службу по контракту. Для пересечения границы им необходимо будет предъявить справку от командира воинской части или руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки о заключении контракта и военно-учетный документ.

Напомним, недавно в социальных сетях распространилось видео, как украинец с группой лиц на лыжах пересек границу Украины. Они оказались в одной из европейских стран.