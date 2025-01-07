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Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

Кто из мужчин имеет право выехать за границу: юрист дал четкий ответ

Мобилизация, выезд за границу, граница
Некоторые категории мужчин имеют право на выезд за границу во время мобилизации (иллюстративное фото)

Юрист отметил, что право выезда за границу имеет определенный перечень лиц. В случае необходимости пересечь границу лицу нужно предоставить подтверждающие документы.

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Во время военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет ограничены в выезде за границу. Однако для некоторых категорий населения существуют исключения, о которых в интервью "РБК-Украина" рассказал адвокат Владислав Косач.

Кто из мужчин имеет право на выезд за границу

Во время военного положения за границу выехать могут:

  • мужчины, старше 60 лет;
  • лица с инвалидностью;
  • мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, или являются родителями трех или более несовершеннолетних детей.
  • те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью;
  • если лицо сопровождает жену или родителей с инвалидностью;
  • лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны;
  • мужчины, которые были сняты с воинского учета по состоянию здоровья или временно непригодны к службе;
  • те, кто осуществляет постоянный уход за лицами с инвалидностью или другими людьми, которые нуждаются в постороннем уходе.

Владислав Косач отметил, что при пересечении границы все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы. Лица, имеющие отсрочку от мобилизации, могут выехать за границу при наличии соответствующей отметки в военных документах.

Специалист добавил, что мужчины, которые зачислены в зарубежные учебные заведения, могут выехать для продолжения обучения при условии предоставления документов о зачислении. А вот лица, проживающие за рубежом, больше не имеют права выезжать из Украины во время военного положения.

По словам адвоката, для в случае необходимости лечения за границей из-за недоступности медицинских услуг лица также имеют право выехать за границу.

"Если пациент нуждается в длительном или дорогостоящем лечении, а также медицинских услугах, которые сейчас ограничены в Украине из-за полномасштабной войны, такой гражданин может быть направлен на лечение за пределы страны", — отметил специалист.

А вот для мужчин с рабочим контрактом за рубежом есть отдельные правила. Для выезда им необходимо иметь официально оформленный контракт, разрешение на выезд от военкомата и документы, подтверждающие цель поездки.

Для получения разрешения на выезд за границу мужчинам, которые планируют трудоустройство за пределами Украины, следует обратиться с подтверждающими документами в военкомат. Такими документами могут быть приглашение от работодателя, копию паспорта, а при необходимости — справка об отсутствии судимости. После проверки лицу выдается соответствующее разрешение.

Юрист отметил, что для владельцев бизнеса, физических лиц-предпринимателей (ФЛП) или официально трудоустроенных работников предусмотрена программа "еВідрядження". Такая инициатива дает разрешение для краткосрочного выезда за границу сроком до семи дней по согласованию с работодателем.

Напомним, что правительство внесло изменения в правила выезда за границу для украинских мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходили военную службу по контракту. Для пересечения границы им необходимо будет предъявить справку от командира воинской части или руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки о заключении контракта и военно-учетный документ.

Напомним, недавно в социальных сетях распространилось видео, как украинец с группой лиц на лыжах пересек границу Украины. Они оказались в одной из европейских стран.