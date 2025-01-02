Правительство изменило правила выезда за границу для мужчин 18-25 лет: какие условия нужно соблюсти

Мужчины, которые служили по контракту в ВСУ или Минобороны, могут пересекать границу во время военного положения. Для этого нужно предъявить пограничникам два документа.

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Кабинет министров Украины внес изменения в правила выезда за границу для украинских мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходили военную службу по контракту. Для пересечения границы им необходимо будет предъявить справку от командира воинской части или руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки о заключении контракта и военно-учетный документ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Постановлением № 1536 от 31 декабря Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

В документе отмечается, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходили военную службу по контракту в ВСУ или разведывательном органе Минобороны, во время военного положения могут пересекать границу. Это возможно при условии, если контракт был заключен в соответствии с абзацем четвертым части третьей статьи 23 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и гражданин до его заключения не проходил другую военную службу, кроме базовой.

Согласно постановлению Кабмина, на пункте пропуска для выезда из Украины нужно будет предъявить:

справку, выданную командиром воинской части, руководителем районного или городского ТЦК и СП или соответствующего подразделения разведывательного органа Минобороны, которая подтверждает заключенный контракт;

военно-учетный документ.

Напомним, 30 декабря Фокус писал об инициированном народными депутатами Украины законопроекте, который позволит выезд за границу студентам до 24 лет. Парламентарии предлагают предоставить такое разрешение студентам иностранных высших учебных заведений.

Также 30 декабря администрация Государственной пограничной службы Украины сообщала о новых правилах пересечения границы на авто. С 1 января водителям нужно сертификат международного страхования "Зеленая карта" заранее, потому что он будет вступать в действие только с начала следующих после оформления суток.