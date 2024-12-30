В Раде хотят разрешить выезд за границу студентам до 24 лет: текст законопроекта

Украинцы в возрасте до 24 лет, которые имеют отсрочку из-за обучения в зарубежных университетах, боятся возвращаться в Украину, объяснили народные депутаты. Поэтому предлагают изменить законы и этим улучшить демографию.

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Группа народных депутатов инициировали законопроект №12361, в котором говорится о разрешении выезда за границу некоторым категориям военнообязанных мужчин. Если законопроект поддержат в Верховной Раде, то выезжать будут граждане, которые по состоянию на 2025 год являются студентами зарубежных учебных заведений. Кроме того, в тексте будущего нормативно-правового акта четко указывают документы, которые следует показать при пересечении границы. Проект закона, инициированного 21 нардепом, размещен на портале парламента.

Выезд за границу — законопроект о студентах до 24 лет

В тексте законопроекта №12361 указано, что планируют внести изменения в четыре закона: "О воинской обязанности", "О порядке выезда за границу", "О военном положении", "Об образовании". Согласно идее нардепов, изменения касаются студентов зарубежных учебных заведений, которые учатся по очной или дуальной форме. Им позволят беспрепятственно выезжать за границу, пока действует отсрочка от базовой военной службы (то есть — до 24 лет).

Парламентарии описали два дополнительных условия, которые позволят выезд за границу студентам до 24 лет:

гражданин поступил в зарубежное учебное заведение в течение года после окончания школы (то есть после получения полного общего среднего образования) или после окончания техникума;

по состоянию на 1 января 2025 года гражданин уже является студентом в зарубежном учебном заведении.

Каких документов будет достаточно, чтобы пересечь границу, если выполняются указанные выше условия:

документ, подтверждающий факт обучения (это может быть даже студенческий билет);

военно-учетный документ в электронном или бумажном виде.

Выезд за границу студентов — какие условия указаны в проекте 12361 Фото: Скриншот Выезд за границу студентов — какие документы указаны в проекте 12361 Фото: Скриншот

В обосновании предложений нардепы объяснили, что беспокоятся об украинцах в возрасте до 18 и старше 18 лет. Они напомнили, что, с одной стороны, молодежь непризывного возраста вывозят за границу, где она поступает в иностранные университеты. Кроме того, за рубежом уже есть юноши старше 18 лет, которые учатся не в Украине. И первые, и вторые не приезжают домой, поскольку есть риск, что их не выпустят за границу. Вследствие этого теряется связь с родиной и ухудшается демографическая ситуация, опасаются политики, и поэтому предложили вариант, как решить эту проблему.

Законопроект 12361 26 декабря поступил в Верховную Раду и его должен сначала рассмотреть профильный комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. После этого состоится анализ другими комитетами и только тогда идея нардепов, вероятно, попадет на рассмотрение в зал парламента.

На странице Facebook главы внешнеполитического комитета ВР Александра Мережко пока нет комментариев относительно законопроекта о выезде студентов зарубежных университетов за границу.

Отметим, Фокус писал о категориях украинцев в возрасте от 18 до 25 лет, которых могут мобилизовать терцентры комплектования. В частности, призывают граждан, которые закончили военную кафедру, имеют опыт службы в армии или в силовых структурах, или стали годными после перекомиссии в связи с отменой статуса "ограниченно годный".

Напоминаем, 24 декабря в сети произошла огласка сообщения из 14 бригады Нацгвардии о возможности мобилизации юношей с 18 лет: представители командования объяснили, что произошло.