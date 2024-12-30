С 1 января для водителей будут действовать новые правила пересечения границы на авто: что изменится

Новый закон меняет требования к оформлению страхового сертификата "Зеленая карта". Непосредственно в день оформления договора пересечь границу станет невозможно.

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С нового года водителям для выезда за границу из Украины нужно будет по-новому оформлять сертификат международного страхования "Зеленая карта". С 1 января 2025 года начнет действовать новый закон, по которому сертификат будет вступать в силу только с начала следующих суток после оформления. Об этом сообщает администрация Государственной пограничной службы Украины в публикации на сайте Кабинета министров Украины.

Изменения в процедуру оформления "Зеленой карты" предусматривает новый Закон Украины № 3720 "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Отмечается, что документ будет вступать в силу с начала суток, следующих после дня оформления.

То есть непосредственно в день оформления договора пересечь границу на автомобиле будет невозможно.

По новым требованиям с 1 января 2025 года "Зеленая карта" будет действовать с 00:00 часов даты, которая прописана в договоре как день начала действия. Однако не ранее, чем после внесения записи о договоре в Единую централизованную базу данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

Поэтому во избежание задержек и непредвиденных ситуаций, оформлять сертификат нужно минимум за сутки до поездки.

Если пограничники не увидят действующего сертификата "Зеленая карта" в базе, это может быть основанием для отказа в пересечении границы. Документ, информация о котором не внесена в базу МТСБУ, будет считаться недействительным.

В Государственной пограничной службе уточнили, что все договоры международного страхования транспорта, заключенные до 1 января 2025 года, будут оставаться в силе до конца срока действия.

Напомним, 26 декабря Фокус писал о постановлении Верховного суда Украины, по которому отметка о снятии с учета в военном билете не является сама по себе основанием для выезда за границу военнообязанного гражданина.

21 декабря Фокус также сообщал о новой системе контроля на пропускных пунктах ЕС — ETIAS, по которой украинцам нужно будет платное разрешение для пересечения границы. ETIAS планируют ввести в течение 2025 года.