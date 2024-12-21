Украинцам нужно будет платное разрешение для выезда в ЕС с 2025 года: детали

Весной 2025 года ЕС планирует ввести новую систему контроля на пропускных пунктах. Для въезда нужно будет оформить разрешение и оплатить государственный сбор.

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С 2025 года въезд в ЕС для украинцев станет платным, если вступит в силу новая система информации и авторизации путешествий (ETIAS). Все граждане стран, которые не являются членами Европейского Союза, будут обязаны получить ETIAS для пересечения границы стран-членов ЕС и Шенгенской зоны. При этом для оформления разрешения необходимо будет оплатить государственный сбор в размере 7 евро. Об этом говорится на официальном сайте ETIAS-INFO.

Как подать заявку на ETIAS

Отмечается, что для подачи заявки ETIAS нужен действительный загранпаспорт. Он должен быть действительным еще более 3 месяцев после въезда в ЕС и с даты его выдачи должно пройти не более 10 лет.

Каждый заявитель в возрасте от 18 до 70 лет должен будет оплатить минимальный государственный сбор в размере 7 евро. С младших и старших граждан оплата не будет взиматься.

Порядок действий для получения ETIAS будет таков:

заполнить анкету — это можно сделать только онлайн на официальном сайте или в приложении ETIAS;

оплатить 7 евро сбора и предоставить подтверждение оплаты;

дождаться утверждения заявки и электронного письма с разрешением;

проверить, все ли личные данные в документе указаны правильно. Если обнаружите ошибку — нужно подавать заявку заново, иначе вам откажут в пересечении границы.

На сайте ETIAS рекомендуют подавать заявку заранее, ориентировочно обработка продлится до 96 часов, однако если понадобятся собеседования с органами власти ЕС или дополнительная информация, ожидание может затянуться до месяца.

"Если ваша заявка ETIAS еще не была одобрена и у вас нет другого разрешения на поездку, вы не сможете въехать в страну Европейского Союза", — отмечается в инструкции.

Разрешение ETIAS будет действительным в течение трех лет или до окончания срока действия загранпаспорта. Его можно будет использовать для пребывания в странах ЕС до 90 дней в течение 180-дневного периода.

ETIAS планируют ввести весной 2025 года. После запуска первые 3-6 месяцев продлится переходный период, когда ETIAS не будет обязательным для путешествий, отмечают на официальном сайте.

Напомним, 11 ноября Фокус писал о новых правилах пересечения границы для украинцев. С 10 ноября в ЕС заработала новая IT-система EES. Она будет фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны автоматически, без штампа в паспорте.

11 декабря Фокус со ссылкой на адвоката юридической компании "Приходько и Партнеры" Лилию Мамедову рассказывал, как военнообязанные могут выехать за границу с отсрочкой по уходу за лицом с инвалидностью.