Українцям потрібен буде платний дозвіл для виїзду до ЄС із 2025 року: деталі

Навесні 2025 року ЄС планує запровадити нову систему контролю на пропускних пунктах. Для в'їзду потрібно буде оформити дозвіл і сплатити державний збір.

Related video

З 2025 року за в'їзд до ЄС для українців стане платним, якщо набуде чинності нова система інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Усі громадяни країн, які не є членами Європейського Союзу, будуть зобов'язані отримати ETIAS для перетину кордону країн-членів ЄС та Шенгенської зони. При цьому для оформлення дозволу необхідно буде сплатити державний збір у розмірі 7 євро. Про це йдеться на офіційному сайті ETIAS-INFO.

Як подати заявку на ETIAS

Зазначається, що для подання заявки ETIAS потрібен дійсний закордонний паспорт. Він повинен бути дійсним іще понад 3 місяці після в'їзду до ЄС і з дати його видачі має пройти не більше 10 років.

Кожен заявник віком від 18 до 70 років повинен буде сплатити мінімальний державний збір у розмірі 7 євро. З молодших і старших громадян оплата не стягуватиметься.

Порядок дій для отримання ETIAS буде такий:

заповнити анкету — це можна зробити лише онлайн на офіційному сайті або в додатку ETIAS;

сплатити 7 євро збору і надати підтвердження оплати;

дочекатися затвердження заявки та електронного листа з дозволом;

перевірити, чи всі особисті дані в документі вказано правильно. Якщо виявите помилку — потрібно подавати заявку заново, інакше вам відмовлять у перетині кордону.

На сайті ETIAS рекомендують подавати заявку заздалегідь.Орієнтовно обробка триватиме до 96 годин, однак якщо знадобляться співбесіди з органами влади ЄС чи додаткова інформація, очікування може затягнутися до місяця.

"Якщо ваша заявка ETIAS ще не була схвалена й у вас немає іншого дозволу на поїздку, ви не зможете в'їхати в країну Європейського Союзу", — зазначається в інструкції.

Дозвіл ETIAS буде дійсним протягом трьох років або до закінчення терміну дії закордонного паспорта. Його можна буде використовувати для перебування у країнах ЄС до 90 днів протягом 180-денного періоду.

ETIAS планують запровадити навесні 2025 року. Після запуску перші 3-6 місяців триватиме перехідний період, коли ETIAS не буде обов'язковою для подорожей, зазначають на офіційному сайті.

Нагадаємо, 11 листопада Фокус писав про нові правила перетину кордону для українців. З 10 листопада в ЄС запрацювала нова IT-система EES. Вона фіксуватиме в’їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони автоматично, без штампа в паспорті.

11 грудня Фокус із посиланням на адвоката юридичної компанії "Приходько та Партнери" Лілію Мамедову розповідав, як військовозобов'язані можуть виїхати за кордон з відстрочкою по догляду за особою з інвалідністю.