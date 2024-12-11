Тільки через ТЦК: чи можна виїхати з України з відстрочкою по догляду за особою з інвалідністю

Отримання відстрочки від служби в ЗСУ по догляду за родичами з інвалідністю передбачає виконання низки умов. У будь-якому разі потрібно мати військово-обліковий документ із VIN-кодом, запевняють юристи.

Related video

Чоловіки, які отримали відстрочку від призову через догляд за родичами з інвалідністю, можуть виїжджати з України. Про це розповіла адвокат юридичної компанії "Приходько та Партнери" Лілія Мамедова.

Важлива умова для надання відстрочки — спільне проживання військовозобов'язаного з особою, яка має інвалідність. Обов'язково потрібно мати пакет підтверджувальних документів, автоматично відстрочку не нададуть.

"Що стосується питання виїзду за кордон з відстрочкою по догляду, це можливо. Але існують деякі особливості. Попередньо потрібно обов'язково уточнити свої дані в ТЦК для внесення інформації про отримання відстрочки", — зазначила фахівець.

Кожен військово-обліковий документ має бути з VIN-кодом. Військовозобов'язаний показує його прикордонникам під час перетину кордону. Той, хто виїхав, має повернутися в Україну до закінчення терміну дії відстрочки, інакше його притягнуть до відповідальності за ухилення від мобілізації.

Юрист підкреслила, що догляд може здійснюватися:

за особами з 1-ю групою інвалідністю (крім осіб із психічними розладами, яким потрібна професійна допомога);

за дітьми з інвалідністю;

за невиліковно хворими, не здатними самостійно себе обслуговувати;

за дітьми з важкими травмами, яким потрібно надавати паліативну допомогу.

Необхідність постійного догляду визначається окремо в кожному конкретному випадку. Щоб отримати відстрочку від мобілізації по догляду, потрібно подати заяву до ТЦК і СП за місцем реєстрації/проживання, а також документи, що підтверджують право на відстрочку.

Фокус раніше писав, як український спортсмен-волейболіст виїхав з України і вирішив залишитися в Європі. Команда вирушила на матч Кубка Виклику в Бельгії, але гравець полтавського клубу "Решетилівка" назад не повернувся.

На початку листопада з'явилася інформація про те, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький не повернувся із закордонного відрядження. Політик неодноразово був помічений у розбірках із поліцією та в історії з побиттям у Києві.