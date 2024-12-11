Только через ТЦК: можно ли выехать из Украины с отсрочкой по уходу за лицом с инвалидностью

Получение отсрочки от службы в ВСУ по уходу за родственниками с инвалидностью предусматривает выполнение ряда условий. В любом случае нужно иметь военно-учетный документ с VIN-кодом, уверяют юристы.

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Мужчины, получившие отсрочку от призыва из-за ухода за родственниками с инвалидностью, могут выезжать из Украины. Об этом рассказала адвокат юридической компании "Приходько и Партнеры" Лилия Мамедова.

Важное условие для предоставления отсрочки — совместное проживание военнообязанного с лицом, имеющим инвалидность. Обязательно нужно иметь пакет подтверждающих документов, автоматически отсрочку не предоставят.

"Что касается вопроса выезда за границу с отсрочкой по уходу, это возможно. Но существуют некоторые особенности. Предварительно нужно обязательно уточнить свои данные в ТЦК для внесения информации о получении отсрочки", — отметила специалист.

Каждый военно-учетный документ должен быть с VIN-кодом. Военнообязанный показывает его пограничникам во время пересечения границы. Выехавший должен вернуться в Украину до истечения срока действия отсрочки, иначе его привлекут к ответственности за уклонение от мобилизации.

Юрист подчеркнула, что уход может осуществляться:

за лицами с 1-й группой инвалидностью (кроме лиц с психическими расстройствами, которым нужна профессиональная помощь);

за детьми с инвалидностью;

за неизлечимо больными, не способными самостоятельно себя обслуживать;

за детьми с тяжелыми травмами, которым нужно оказывать паллиативную помощь.

Необходимость постоянного ухода определяется отдельно в каждом конкретном случае. Чтобы получить отсрочку от мобилизации по уходу, нужно подать заявление в ТЦК и СП по месту регистрации/проживания, а также документы, подтверждающие право на отсрочку.

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