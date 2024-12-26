Отметка о снятии с учета в военном билете: дает ли она право выехать за границу

Гражданину с отметкой о снятии с учета в военном билете отказали в выезде из Украины. Он подал иск в суд с требованием признать эти действия противоправными.

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Отметка о снятии учета в военном билете сама по себе не дает права выезжать за границу во время военного положения и мобилизации в Украине. Этот документ лишь удостоверяет вопрос воинского учета гражданина, однако не является основанием для пересечения государственной границы. Такое решение вынес Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины в постановлении от 9 марта 2023 года по делу 600/2520/22-а.

В постановлении говорится, что истец обратился в кассационный суд с просьбой признать противоправным и отменить решение от 18 мая 2022 года, когда ему отказали в пересечении границы. Он аргументировал просьбу тем, что был снят с воинского учета в соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе" и имеет соответствующую отметку в военном билете.

До этого Черновицкий окружной административный суд постановлением от 17 октября 2022 года и Седьмой апелляционный административный суд решением от 14 ноября 2022 года отказали гражданину в удовлетворении иска. Судьи отметили, что мужчина не предоставил документов, подтверждающих право на выезд за границу.

Во время мобилизации в Украине снятие с учета не дает права выезжать за границу

Верховный Суд так же отказал истцу. В постановлении объясняется, что снятие с воинского учета на основании пп. 6 п. 6 ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в предусмотренных законодательством случаях не является основанием для выезда за границу в период действия военного положения.

Отмечается, что по этому пункту с воинского учета исключаются граждане, которые были ранее осуждены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

В Верховном Суде отметили, что отметка о снятии с учета в военном билете сама по себе не является основанием для пересечения границы. Для этого необходимо еще предоставить документы, подтверждающие принадлежность к категории граждан, имеющих такое право.

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Кроме того, 25 декабря Фокус со ссылкой на юристов компании "INSEININ" рассказал, могут ли ТЦК принудительно удерживать мужчин. По словам юристов, в полномочия ТЦК входят только воинский учет и организация призыва.