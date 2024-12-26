Мобилизация в Украине продолжается: берут ли в ВСУ мужчин с больными суставами и костями

Освобождающие от мобилизации болезни должны существенно нарушать функции организма. Артрозы, остеопатии и поражения межпозвонковых дисков могут повлиять на годность к службе в армии.

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Серьезные заболевания суставов, костей и мышц могут быть основанием для того, чтобы военнообязанных мужчин не мобилизовали. Однако есть условие — такие болезни должны существенно нарушать функции организма, следует из приказа Министерства обороны Украины №262.

Подчеркнем, что решение об освобождении от мобилизации мужчин принимается по результатам военно-врачебной комиссии. Медицинские выводы надо документально подтверждать.

Военнообязанный имеет право быть непригодным к военной службе, если у него подтверждены следующие заболевания:

инфекционные и воспалительные артропатии со значительными изменениями функций организма. Сюда относятся гнойные артриты, реактивные артропатии и болезнь Рейтера, ревматоидный артрит, васкулит, бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит и подагра;

системные болезни соединительной ткани: узелковый полиартериит и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехно и прочие;

тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита (Болезни Бехтерева).

Основанием для освобождения от службы могут быть артрозы, болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий в тяжелой форме. Также в список входят остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедление слома перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие).

С приобретенными деформациями и дефектами конечностей, болезнями позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и прочее) не могут мобилизовать в армию.

Напомним, в Украине вводят должность инспектора по воинскому учету. Специалист будет контролировать, чтобы все работники предприятия стояли на учете.

Фокус уже описывал, как украинцам сняться с розыска в ТЦК. Военнообязанному придется идти в ТЦК с необходимыми документами и уже там решать этот вопрос.