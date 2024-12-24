В Украине появится профессия "инспектор по воинскому учету": что это за должность, подробности

Отныне предприятия смогут нанимать соответствующих специалистов, которые смогут ответить на вопросы по выполнению воинского долга и как избежать наказания от ТЦК.

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Национальное агентство квалификаций зарегистрировало профессиональный стандарт "инспектор по воинскому учету". Этим документом будут руководствоваться все предприятия Украины, где планируют взять на работу специалиста на такую должность, сообщает АрмияInform со ссылкой на главного специалиста отдела Центрального управления военного образования и науки ГШ ВС Украины полковника Алексея Дудку.

Фото: armyinform

Он отметил, что на каждом предприятии должен быть военный учет. Сейчас в стране более миллиона организаций. При этом специалисты, которые знают, что делать на этой должности, отсутствуют. Отныне на стандарт можно будет ориентироваться, что делать этому работнику в этой сфере.

"Теперь любая компания, которая планирует взять к себе на работу специалиста — инспектора по воинскому учету — ознакомившись с этим, будет знать, какого человека нужно нанять, чтобы у них с военным учетом было все в порядке, чтобы у них не было штрафов. Потому что государство достаточно серьезно взялось за этот вопрос", — добавил Алексей Дудка.

По его словам, до полномасштабного вторжения на военный учет обращали меньше внимания. Однако в условиях важности вопросов мобилизации и наличия личного состава государство серьезно начало задумываться над этим, однако существует нехватка специалистов. Стандарт упорядочивает эти вопросы и для работодателей, и для обычных граждан, военнообязанных, работающих на предприятиях.

"По крайней мере, специалист, который будет занимать эту должность, сможет рассказать, как надо выполнять законы Украины в части выполнения своего воинского долга, как не попасть на штрафы от ТЦК и СП, что для этого надо сделать, и как правильно выполнять этот долг перед государством", — добавил Алексей Дудка.

Он отметил, что предприятия должны направить специалистов на обучение. Сейчас около двух десятков учебных заведений проводят курсы повышения квалификации, после окончания которых специалист будет соответствовать этому стандарту.

Ранее эксперт рассказывал, как сняться с розыска в ТЦК. Для этого стоит сделать одно простое действие.

Также специалист отмечал о нюансах мобилизации ВПЛ. Сам статус не дает права на отсрочку, при наличии определенных условий их не смогут призвать.