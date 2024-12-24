В Україні з'явиться професія "інспектор з військового обліку": що це за посада, подробиці

Відтепер підприємства зможуть винаймати відповідних фахівців, які зможуть відповісти на питання щодо виконання військового обов'язку та як уникнути покарання від ТЦК.

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Національне агентство кваліфікацій зареєструвало професійний стандарт "інспектор з військового обліку". Цим документом керуватимуться усі підприємства України, де планують взяти на роботу фахівця на таку посаду, повідомляє АрміяInform з посиланням на головного спеціаліста відділу Центрального управління військової освіти і науки ГШ ЗС України полковника Олексія Дудку.

Фото: armyinform

Він зазначив, що на кожному підприємстві має бути військовий облік. Наразі в країні понад мільйон організацій. Водночас фахівці, які знають, що робити на цій посаді, відсутні. Відтепер на стандарт можна буде орієнтуватись, що робити цьому працівнику в цій сфері.

"Тепер будь-яка компанія, яка планує взяти до себе на роботу фахівця — інспектора з військового обліку — ознайомившись з цим, знатиме, яку людину потрібно винайняти, щоб у них з військовим обліком було все гаразд, щоб у них не було штрафів. Тому що держава досить серйозно взялась за це питання", — додав Олексій Дудка.

За його словами, до повномасштабного вторгнення на військовий облік звертали менше уваги. Однак в умовах важливості питань мобілізації та наявності особового складу держава серйозно почала задумуватись над цим, однак існує брак фахівців. Стандарт впорядковує ці питання і для роботодавців, і для звичайних громадян, військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах.

"Принаймні, фахівець, який займатиме цю посаду, зможе розказати, як треба виконувати закони України в частині виконання свого військового обов’язку, як не потрапити на штрафи від ТЦК та СП, що для цього треба зробити, і як правильно виконувати цей обов’язок перед державою", — додав Олексій Дудка.

Він зазначив, що підприємства мають направити спеціалістів на навчання. Наразі майже два десятки навчальних закладів проводять курси підвищення кваліфікації, після закінчення яких фахівець відповідатиме цьому стандарту.

Раніше експерт розповідав, як знятись з розшуку в ТЦК. Для цього варто зробити одну просту дію.

Також фахівець зазначав про нюанси мобілізації ВПО. Сам статус не дає права на відстрочку, за наявності певних умов їх не зможуть призвати.