Мобілізація в Україні триває: чи беруть до ЗСУ чоловіків із хворими суглобами та кістками

Хвороби, що звільняють від мобілізації, мають суттєво порушувати функції організму. Артрози, остеопатії та ураження міжхребцевих дисків можуть вплинути на придатність до служби в армії.

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Серйозні захворювання суглобів, кісток і м'язів можуть бути підставою для того, щоб військовозобов'язаних чоловіків не мобілізували. Однак є умова — такі хвороби мають суттєво порушувати функції організму, випливає з наказу Міністерства оборони України №262.

Підкреслимо, що рішення про звільнення від мобілізації чоловіків ухвалюється за результатами військово-лікарської комісії. Медичні висновки треба документально підтверджувати.

Військовозобов'язаний має право бути непридатним до військової служби, якщо в нього підтверджено такі захворювання:

інфекційні та запальні артропатії зі значними змінами функцій організму. Сюди належать гнійні артрити, реактивні артропатії та хвороба Рейтера, ревматоїдний артрит, васкуліт, бурсит, синдром Фелті, хвороба Стілла, кристалічні, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит та подагра;

системні хвороби сполучної тканини: вузликовий поліартеріїт і споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехно та інші;

важка форма анкілозивного спондилоартриту (Хвороби Бехтерева).

Підставою для звільнення від служби можуть бути артрози, хвороби та ураження м'язів, синовіальної оболонки і сухожиль у важкій формі. Також до списку входять остеопатії та хондропатії зі значними порушеннями функцій (остеопороз, остеомаляція, сповільнення зламу перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета та інші).

З набутими деформаціями та дефектами кінцівок, хворобами хребта зі значними порушеннями функцій (спотворення, остеохондроз, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків тощо) не можуть мобілізувати до армії.

Нагадаємо, в Україні вводять посаду інспектора з військового обліку. Фахівець контролюватиме, щоб усі працівники підприємства стояли на обліку.

Фокус уже описував, як українцям знятися з розшуку в ТЦК. Військовозобов'язаному доведеться йти в ТЦК з необхідними документами і вже там вирішувати це питання.