Відмітка про зняття з обліку у військовому квитку: чи дає вона право виїхати за кордон

Громадянину з відміткою про зняття з обліку у військовому квитку відмовили у виїзді з України. Він позивався до суду з вимогою визнати ці дії протиправними.

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Відмітка про зняття обліку у військовому квитку сама по собі не дає права виїжджати за кордон під час воєнного стану та мобілізації в Україні. Цей документ лише засвідчує питання військового обліку громадянина, проте не є підставою для перетину державного кордону. Таке рішення виніс Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України в постанові від 9 березня 2023 року по справі 600/2520/22-а.

У постанові йдеться, що позивач звернувся до касаційного суду з проханням визнати протиправним і скасувати рішення від 18 травня 2022 року, коли йому відмовили в перетині кордону. Він аргументував прохання тим, що був знятий із військового обліку відповідно до п. 6 ч. 6 ст. 37 Закону "Про військовий обов`язок і військову службу" та має відповідну відмітку у військовому квитку.

До того Чернівецький окружний адміністративний суд постановою від 17 жовтня 2022 року і Сьомий апеляційний адміністративний суд рішенням від 14 листопада 2022 року відмовили громадянину у задоволенні позову. Судді зазначили, що чоловік не надав документів, які б підтверджували право на виїзд за кордон.

Під час мобілізації в Україні зняття з обліку не дає права виїжджати за кордон

Верховний Суд так само відмовив позивачеві. У постанові пояснюється, що зняття з військового обліку на підставі пп. 6 п. 6 ст. 37 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу" в передбачених законодавством випадках не є підставою для виїзду за кордон у період дії воєнного стану.

Зазначається, що за цим пунктом з військового обліку виключаються громадяни, які були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У Верховному Суді наголосили, що відмітка про зняття з обліку у військовому квитку сама по собі не є підставою для перетину кордону. Для цього необхідно ще надати документи, що підтверджують належність до категорії громадян, які мають таке право.

Нагадаємо, 26 грудня ЗМІ пояснювали, які категорії українців мобілізують із 1 січня 2025 року. Військовозобов'язані, які до того отримали статус обмежено придатних, повинні протягом 1,5 місяця повторно пройти медогляд і за його результатами можуть бути мобілізовані до ЗСУ.

Також 26 грудня Фокус з'ясовував, чи мобілізують в Україні чоловіків із хворими суглобами та кістками. На придатність до служби можуть впливати такі хвороби, як артрози, остеопатії та ураження міжхребцевих дисків.

Крім того, 25 грудня Фокус із посиланням на юристів компанії "INSEININ" розповів, чи можуть ТЦК примусово утримувати чоловіків. За словами юристів, до повноважень ТЦК належать лише військовий облік і організація призову.