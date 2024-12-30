З 1 січня для водіїв діятимуть нові правила перетину кордону на авто: що зміниться

Новий закон змінює вимоги до оформлення страхового сертифіката "Зелена картка". Безпосередньо в день оформлення договору перетнути кордон стане неможливо.

Related video

З нового року водіям для виїзду за кордон з України потрібно буде по-новому оформлювати сертифікат міжнародного страхування "Зелена картка". З 1 січня 2025 року почне діяти новий закон, за яким сертифікат набуватиме чинності лише з початку наступної доби після оформлення. Про це повідомляє адміністрація Державної прикордонної служби України в публікації на сайті Кабінету міністрів України.

Зміни до процедури оформлення "Зеленої картки" передбачає новий Закон України № 3720 "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Зазначається, що документ набуватиме чинності з початку доби, наступної після дня оформлення.

Тобто безпосередньо в день оформлення договору перетнути кордон на автомобілі буде неможливо.

За новими вимогами з 1 січня 2025 року "Зелена картка" діятиме з 00:00 годин дати, яка прописана в договорі як день початок дії. Проте не раніше, ніж після внесення запису про договір до Єдиної централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Тож щоб уникнути затримок і непередбачених ситуацій, оформлювати сертифікат потрібно щонайменше за добу до поїздки.

Якщо прикордонники не побачать чинного сертифіката "Зелена картка" у базі, це може бути підставою для відмови в перетині кордону. Документ, інформація про який не внесена до бази МТСБУ, вважатиметься недійсним.

У Державній прикордонній службі уточнили, що всі договори міжнародного страхування транспорту, укладені до 1 січня 2025 року, лишатимуться чинними до кінця терміну дії.

Нагадаємо, 26 грудня Фокус писав про постанову Верховного суду України, за якою відмітка про зняття з обліку у військовому квитку не є сама по собі підставою для виїзду за кордон військовозобов'язаного громадянина.

21 грудня Фокус також повідомляв про нову систему контролю на пропускних пунктах ЄС — ETIAS, за якою українцям потрібен буде платний дозвіл для перетину кордону. ETIAS планують запровадити протягом 2025 року.