У Раді хочуть дозволити виїзд за кордон студентам до 24 років: текст законопроєкту

Українці віком до 24 років, які мають відстрочку через навчання в закордонних університетах, бояться повертатись в Україну, пояснили народні депутати. Тому пропонують змінити закони і цим покращити демографію.

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Група народних депутатів ініціювали законопроєкт №12361, у якому ідеться про дозвіл виїзду за кордон деяким категоріям військовозобов'язаних чоловіків. Якщо законопроєкт підтримають у Верховній Раді, то виїжджатимуть громадяни, які станом на 2025 рік є студентами закордонних навчальних закладів. Крім того, у тексті майбутнього нормативно-правового акту чітко вказують документи, які слід показати при перетині кордону. Проєкт закону, ініційованого 21 нардепом, розміщений на порталі парламенту.

Виїзд за кордон — законопроєкт про студентів до 24 років

У тексті законопроєкту №12361 вказано, що планують внести зміни у чотири закони: "Про військовий обов'язок", "Про порядок виїзду за кордон", "Про воєнний стан", "Про освіту". Згідно з ідеєю нардепів, зміни стосуються студентів закордонних навчальних закладів, які навчаються за очною чи дуальною формою. Їм дозволять безперешкодно виїжджати за кордон, поки діє відстрочка від базової військової служби (тобто — до 24 років).

Парламентарі описали дві додаткові умови, які дозволять виїзд за кордон студентам до 24 років:

громадянин вступив у закордонний навчальний заклад протягом року після закінчення школи (тобто після здобуття повної загальної середньої освіти) або після закінчення технікуму;

станом на 1 січня 2025 року громадянин вже є студентом у закордонному закладі освіти.

Яких документів буде достатньо, щоб перетнути кордон, якщо виконуються вказані вище умови:

документ, який підтверджує факт навчання (це може бути навіть студентський квиток);

військово-обліковий документ у електронному чи паперовому вигляді.

Виїзд за кордон студентів - які умови вказані в проєкті 12361 Фото: Скриншот Виїзд за кордон студентів - які документи вказані в проєкті 12361 Фото: Скриншот

У обґрунтуванні пропозицій нардепи пояснили, що турбуються про українців віком до 18 та старше 18 років. Вони нагадали, що, з одного боку, молодь непризовного віку вивозять за кордон, де вона вступає до іноземних університетів. Крім того, за кордоном вже є юнаки старше 18 років, які навчаються не в Україні. І перші, і другі не приїздять додому, оскільки є ризик, що їх не випустять за кордон. Внаслідок цього втрачається зв'язок з батьківщиною і погіршується демографічна ситуація, побоюються політики, і тому запропонували варіант, як розв'язати цю проблему.

Законопроєкт 12361 26 грудня надійшов у Верховну Раду і його має спершу розглянути профільний комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Після цього відбудеться аналіз іншими дотичними комітетами і лише тоді ідея нардепів, ймовірно, потрапить на розгляд в зал парламенту.

На сторінці Facebook глави зовнішньополітичного комітету ВР Олександра Мережко поки що немає коментарів щодо законопроєкту про виїзд студентів закордонних університетів за кордон.

Зазначимо, Фокус писав про категорії українців віком від 18 до 25 років, яких можуть мобілізувати терцентри комплектування. Зокрема, призивають громадян, які закінчили військову кафедру, мають досвід служби у війську чи в силових структурах, або стали придатними після перекомісії у зв'язку зі скасуванням статусу "обмежено придатний".

Нагадуємо, 24 грудня у мережі стався розголос повідомлення з 14 бригади Нацгвардії про можливість мобілізації юнаків з 18 років: представники командування пояснили, що сталось.