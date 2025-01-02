Уряд змінив правила виїзду за кордон для чоловіків 18-25 років: яких умов потрібно дотриматися

Чоловіки, які служили за контрактом у ЗСУ чи Міноборони, можуть перетинати кордон під час воєнного стану. Для цього потрібно пред'явити прикордонникам два документи.

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Кабінет міністрів України вніс зміни до правил виїзду за кордон для українських чоловіків віком від 18 до 25 років., які проходили військову службу за контрактом. Для перетину кордону їм необхідно буде пред'явити довідку від командира військової частини чи керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки про укладення контракту і військово-обліковий документ. Відповідну постанову опубліковано на сайті Кабміну.

Постановою № 1536 від 31 грудня Уряд вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

У документі зазначається, що чоловіки віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у ЗСУ або розвідувальному органі Міноборони, під час воєнного стану можуть перетинати кордон. Це можливо за умови, якщо контракт був укладений відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та громадянин до його укладення не проходив іншу військову службу, крім базової.

Згідно з постановою Кабміну, на пункті пропуску для виїзду з України потрібно буде пред'явити:

довідку, видану командиром військової частини, керівником районного чи міського ТЦК та СП або відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони, яка підтверджує укладений контракт;

військово-обліковий документ.

Нагадаємо, 30 грудня Фокус писав про ініційований народними депутатами України законопроєкт, який дозволить виїзд за кордон студентам до 24 років. Парламентарі пропонують надати такий дозвіл студентам іноземних вищих навчальних закладів.

Також 30 грудня адміністрація Державної прикордонної служби України повідомляла про нові правила перетину кордону на авто. З 1 січня водіям потрібно сертифікат міжнародного страхування "Зелена картка" заздалегідь, бо він вступатиме в дію лише з початку наступної після оформлення доби.