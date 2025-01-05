Вышли по горам за границу: как группе мужчин удалось сбежать из Украины, подробности

В сети распространяются видео, как группа лиц смогла на лыжах выйти за пределы Украины в одну из европейских стран. Сейчас реакция от Госпогранслужбы на видео отсутствует.

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В социальных сетях ширятся видео, как украинец с группой лиц на лыжах пересек границу Украины. В частности, пост выложил у себя на странице в Facebook председатель правления общественной организации "Общественный контроль Слобожанщины" Андрей Шевцов.

На одном из видео видно заснеженный лес и тропа со следами лыж. Оно подписано как "Идем за бугор".

На другом видео мужчина с рюкзаком и на лыжах спускается с горы, другой человек его снимает. Судя по надписи, люди находятся уже за границей Украины.

Третье видео показывает сначала человека на лыжах и с рюкзаком, заснеженную тропу и деревья. Из надписи также становится понятно, что видео также снято уже за пределами Украины, в одной из европейских стран. Лицо мужчины не видно ни на одном из видео.

В Государственной пограничной службе пока никаким образом не отреагировали на указанные видео.

Ранее адвокат Роман Симутин отмечал, что во время мобилизации в Украине мужчины до 18 лет и после 60 лет спокойно могут перемещаться по миру. Однако для этого у лица должна быть справка от ТЦК о предоставленной отсрочке. Действующее законодательство предусматривает и другие основания для законного выезда за границу.

Периодически Госпогранслужба выявляет лиц, которые незаконно пересекают границу, и иногда эти лица даже погибают. В частности, недавно в Румынии, на границе с Украиной обнаружили тела двух погибших мужчин. Спутников спасали в течение сложной 22-часовой операции.

Также стало известно о двух украинских волейболистах, которые не вернулись домой после игр в Бельгии. После завершения сбора также не приехал в Украину и тренер сборной по теннису Александр Томарев, ответственный за возвращение команды домой с Australian Open 2024. Он успел даже поработать в команде россиянки.