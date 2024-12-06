Выживших спасали 22 часа: в горах Румынии обнаружены тела погибших украинцев (фото)

Непогода сделала невозможным применение авиации, поэтому на гору поднимались две группы спасателей.

В Румынии, на границе с Украиной обнаружили тела двух погибших мужчин. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В ведомстве рассказали, что в 200 метрах от границы нашли тело украинца. Он незаконно пересек границу и погиб в горах. Причиной смерти мужчины называют переохлаждение.

Госпогранслужба отметила, что спутников украинца спасали в течение сложной 22-часовой операции. Из-за непогоды невозможно было применить авиацию, поэтому за людьми поднимались на гору две группы спасателей.

Еще одно тело было обнаружено в реке Тиса вблизи румынского населенного пункта Кимпулунг-ла-Тиса. Обстоятельства и личность погибшего выясняются.

В Госпогранслужбе предостерегли украинцев от попыток незаконного пересечения границы.

Напомним, еще в 2023 году Госпогранслужба рассказывала, что мужчины призывного возраста пытаются нелегально выехать из страны. В ведомстве отметили, что беглецов будут возвращать в Украину. ГПС активно сотрудничает со странами ЕС и Молдовой, поэтому в любом случае мужчин привлекут к ответственности.

Впоследствии, в мае 2024 года представитель ГНС отмечал, что из-за введения в Украине военного положения и ограничения выезда украинских мужчин за границу, возросло количество трагических случаев на границе. Больше всего украинцев призывного возраста погибает, переплывая реку Тиса.

Позже в ведомстве рассказали, что пограничники обнаруживают не менее 5 попыток украинцев переплыть Тису в неделю. Река известна холодной водой, но переплыть ее решаются даже зимой.