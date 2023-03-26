Достанем и в Европе: сбежавших из Украины мужчин вернут в страну, – ГПСУ

Украинские пограничники сотрудничают с коллегами в ЕС и Молдове, поэтому в любом случае беглецов привлекут к ответственности. В Госпогранслужбе вспомнил историю жителя Буковины, который хотел бежать в Румынию через реку Тиса и утонул.

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Мужчины призывного возраста пытаются нелегально выехать из страны уже больше года после начала полномасштабной войны России с Украиной. Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире единого телемарафона.

По его словам, беглецов будут возвращать в Украину. Госпогранслужба активно сотрудничает со странами ЕС и Молдовой, поэтому в любом случае мужчин привлекут к ответственности.

"После введения военного положения, когда появились ограничения на выезд из страны для мужчин призывного возраста, значительно увеличилось количество граждан, пытающихся незаконно пересечь границу. Даже если мужчинам и удастся уехать, в дальнейшем они не могут обосноваться в Европе, они не могут считаться беженцами", — объяснил Демченко.

Многие из украинских мужчин, как отметил спикер ГПСУ, пытаются просить статус беженца, но оснований для этого у них нет. Именно поэтому он призвал убегающих и тех, кто организует такие выезды, воздержаться от этого в будущем.

Демченко вспомнил историю побега из Украины через реку Тиса в Румынию жителя Буковины. Закончилось все тем, что мужчина утонул.

"Если бы этот мужчина и попал в Румынию и не погиб, его бы вернули в Украину и привлекли бы к ответственности", — добавил он.

Напомним, что Минкультуры и информационной политики Украины ввело "письма содействия", чтобы художники, артисты, музыканты и журналисты мужского пола могли выезжать за границу. Чтобы получить такое письмо, нужно предоставить Минкульту военно-учетные документы.

Военнообязанные украинцы, выехавшие за границу, могут получить повестку в военкомат. Украинские диппредставительства должны способствовать возвращению резервистов, но каким именно образом, пока неясно