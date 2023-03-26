Дістанемо і в Європі: чоловіків, які втекли з України, повернуть до країни, – ДПСУ

Українські прикордонники співпрацюють із колегами в ЄС та Молдові, тому у будь-якому разі втікачів притягнуть до відповідальності. У Держприкордонслужбі згадали історію мешканця Буковини, який хотів бігти до Румунії через річку Тиса та втопився.

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Чоловіки призовного віку намагаються нелегально виїхати з країни вже понад рік після початку повномасштабної війни Росії з Україною. Про це сказав речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі єдиного телемарафону.

За його словами, втікачів повертатимуть до України. Держприкордонслужба активно співпрацює з країнами ЄС та Молдовою, тому у будь-якому разі чоловіків притягнуть до відповідальності.

"Після запровадження воєнного стану, коли з'явилися обмеження на виїзд з країни для чоловіків призовного віку, значно збільшилася кількість громадян, які намагаються незаконно перетнути кордон. Навіть якщо чоловікам і вдасться виїхати, надалі вони не можуть влаштуватися в Європі, вони не можуть вважатися біженцями", – пояснив Демченко.

Багато українських чоловіків, як зазначив спікер ДПСУ, намагаються просити статус біженця, але підстав для цього у них немає. Саме тому він закликав тих, хто тікає і тих, хто організує такі виїзди, утриматися від цього в майбутньому.

Демченко згадав історію втечі з України через річку Тиса до Румунії мешканця Буковини. Закінчилося тим, що чоловік потонув.

"Якби цей чоловік і потрапив до Румунії і не загинув, його повернули б в Україну і притягнули б до відповідальності", — додав він.

Нагадаємо, що Мінкультури та інформаційної політики України запровадило "листи сприяння", щоб художники, артисти, музиканти та журналісти чоловічої статі могли виїжджати за кордон. Щоб одержати такий лист, потрібно надати Мінкульту воєнно-облікові документи.

Воєннозобов'язані українці, які виїхали за кордон, можуть отримати повістку до військкомату. Українські диппредставництва повинні сприяти поверненню резервістів, але яким саме чином, поки що неясно