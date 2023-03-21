У Мінкульті назвали нову умову виїзду чоловіків за кордон: про що йдеться

У МКІП змінили правила виїзду для художників, артистів, музикантів та журналістів чоловічої статі на час воєнного стану для "запобігання випадкам зловживання" як у ситуації з коміком Щегелем.

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Міністерство культури та інформаційної політики ухвалило рішення про запровадження так званих "листів сприяння" для виїзду за кордон художників, артистів, музикантів та журналістів чоловічої статі під час воєнного стану. Про це йдеться на офіційному веб-сайті відомства.

У МКІП зазначають, що наразі чоловіки призовного віку не мають права залишати межі України. При цьому діячі культури можуть одержати відповідний дозвіл від Мінкульту.

Повідомляється, що представники згаданих професій можуть розраховувати на так званий "лист сприяння перетину кордону", якщо вони належать до сфери культури та інформації.

Також уточнюйся, що метою перетину кордону має бути популяризація України у міжнародному культурному просторі. Ще однією умовою є обов'язкове повернення назад.

"З метою запобігання випадкам зловживання, таких, наприклад, як з Андрієм Щегелем та режисером Тарасом Голубковим, МКІП разом із правоохоронними органами було змушене ініціювати посилення вимог для виїзду за кордон чоловіків призовного віку", — йдеться у публікації.

Для підготовки "листа сприяння" громадяни мають надати Мінкульту низку паперів, зокрема військово-облікові документи, які мають бути у кожного українця призовного віку.

Раніше, 14 березня, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що українські артисти можуть перебувати в іншій країні не більше 60 днів, а для припинення кордону діячам культури необхідно надати такі документи:

підтвердження, що у їхніх організаціях ведеться військовий облік;

контракти із зазначенням мети поїздки;

якщо вони поїхали просувати Україну в культурному плані чи збирати гроші, то потрібний звіт;

дипломатичні візити також підлягають звітності.

Нагадаємо, що 4 березня у МКІП повідомили про незаконне перебування стендап-коміка Андрія Щегеля на території Туреччини. Артист заявив, що отримав три повістки і вирішив виїхати під приводом виступу, оскільки є "вільною людиною".