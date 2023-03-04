Виїхав як артист і залишився у Туреччині: Мінкульт відреагував на скандал із коміком Щегелем

Андрій Щегель заявив, що отримав три повістки, але є "вільною людиною" і захотів пожити в "комфортній обстановці", тому совість його не мучить.

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Український стендап-комік Андрій Щегель сховався від війни у Туреччині, куди виїхав під приводом виступів. Міністерство культури й інформаційної політики відреагувало на його вчинок на офіційному сайті.

Як повідомила пресслужба, комік увійшов до складу групи українських артистів, яким дозволили тимчасово виїхати з України за умови обов'язкового повернення. Мінкульт назвав дії Щегеля назвали "неприпустимими" в умовах воєнного часу та закликав посилити відповідальність за порушення правил виїзду призовників із країни.

"Наразі МКІП підготував і подав на затвердження Уряду жорсткіший порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку", — пише відомство. — "Конкретна ситуація з порушенням наданого йому права виїзду з обов'язковим поверненням в Україну та ухиленням від мобілізації особистості Андрія Щегеля буде взята під контроль правоохоронців".

Раніше в інтерв'ю Роману Скрипіну, опублікованому на YouTube 2 березня, Андрій Щегель зізнався, що зараз перебуває в Туреччині. Він заявив, що отримав від "військкомів" три повістки: дві у місті Рахів Закарпатської області та одну у Надвірній Івано-Франківській. Він назвав себе "вільною людиною", яка більше не хоче перебувати в Україні. Тому він звернувся до Міністерства культури, подав заявку та виїхав із країни під приводом виступу за кордоном.

"Зрозумів, що мені некомфортно, і що я більше не можу, і знайшов для себе спосіб з'ї**тися і пожити в комфортній психологічній обстановці", — зазначив гуморист.

Андрій Щегель додав, що за законом може провести в Туреччині 90 днів, потім планує вирушити на два місяці до Албанії, організувати виступи до Європи та на Балі, а потім пожити в інших країнах, куди пускають "без документів". Як запевняє комік, його не мучать докори совісті, оскільки він є егоїстом і вміє розставляти пріоритет, а крім того, нічим не дорожить в Україні та не ризикує репутацією, оскільки не встиг її заробити.

"Я виходжу з того, що це вибір хлопців — гинути. Я щиро співчуваю кожному, хто змушений зараз захищати Україну, тому що він її любить, і щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію у своїй історії і, мабуть, у світі зараз", — прокоментував він.

У червні 2022 року український комік Олександр Сас потрапив у скандал через жарти про жінок у ЗСУ. Він заявив, ніби українок відправлятимуть до "горлових військ", де вони зможуть висмоктувати душі ворогів.