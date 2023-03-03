"Загинути — вибір інших": втеча стендапера Щегеля з України викликала скандал (відео)

Артист розмовного жанру згадав про те, що отримав три повістки з військкоматів у західній частині України — дві з Рахова й одну з міста Надвірна Івано-Франківської області.

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Український стендап-комік Андрій Щегель розповів, що проігнорував кілька викликів у військкомат та поїхав до Туреччини. Про тих, хто пішов на фронт, він сказав, що "загинути" їх вибір. Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну.

Артист розмовного жанру згадав про те, що отримав три повістки з військкоматів у західній частині України — дві з Рахова й одну з міста Надвірна Івано-Франківської області.

"Я не боюся військкомів, які позиціонують себе як вільну людину, зрозумів, що більше не можу і знайшов для себе спосіб з'***тися [втекти] і пожити в комфортній психологічній обстановці. Ось, чесно вам заявляю", — сказав стендапер. Він також додав, що дозвіл на виїзд йому надала держава.

Оскільки в Туреччині дозволяється перебувати протягом 90 днів, надалі Щегель поїде в Албанію, потім виступить із концертом на Балі та ще поживе там, де можна перебувати без документів.

"Настільки я відчуваю себе вільною людиною", — пояснив він.

За словами артиста, зараз він чекає у селі на узбережжі Егейського моря, а його знайомі втекли в Словаччину вночі, пройшовши через ліс 10 км.

На запитання про те, чи вважає він за правильне тікати з країни під час війни, артист відповів: "Звичайно, це життя <…> Що таке країна? Фікція, створена культурним пресом".

[ + – ] Стендап-комік Андрій Щегель — про те, чому він поїхав у Туреччину

При цьому Щегель у юності закінчив Львівський військовий ліцей і навчався у Національній академії МВС.

Водночас він сказав, що щиро співчуває кожному, хто захищає Україну, яка переживає найжахливішу трагедію у своїй історії.

Стендап-комік Андрій Щегель відомий своїми провокаційними заявами й експресивною манерою на сцені.

Нагадаємо, що в РФ вимагали порушити справу проти артиста Семена Слєпакова за дискредитацію армії.

Раніше Фокус повідомляв, що у США випустили комікс про волонтера, який вивозив мешканців Маріуполя. Волонтера Ігоря Талалая російські військові затримали на блокпості 18 березня, після цього він три місяці провів у тортурах.