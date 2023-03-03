"Погибнуть — выбор других": бегство стендапера Щегеля из Украины вызвало скандал (видео)

Артист разговорного жанра упомянул о том, что получил три повестки из военкоматов в западной части Украины — две из Рахова и одна из города Надворная Ивано-Франковской области.

Related video

Украинский стендап-комик Андрей Щегель рассказал, что проигнорировал несколько вызовов в военкомат и уехал в Турцию. О тех, кто ушел на фронт, он сказал, что "погибнуть" — их выбор. Об этом он сказал в интервью журналисту Роману Скрипину.

Артист разговорного жанра упомянул о том, что получил три повестки из военкоматов в западной части Украины — две из Рахова и одна из города Надворная Ивано-Франковской области.

"Я не боюсь военкомов, позиционируют себя как свободного человека, понял, что больше не могу и нашел для себя способ съе**ся [убежать] и пожить в комфортной психологической обстановке. Вот, честно вам заявляю", — сказал стендапер. Он также добавил, что разрешение на выезд ему дало государство.

Поскольку в Турции разрешается находиться в течение 90 дней, в дальнейшем Щегель поедет в Албанию, затем выступит с концертом на Бали и еще поживет там, где можно находиться без документов.

"Настолько я ощущаю себя свободным человеком", — пояснил он.

По словам артиста, сейчас он ждет в деревне на побережье Эгейского моря, а его знакомые бежали в Словакию ночью, пройдя через лес 10 км.

На вопрос о том, считает ли он правильным бежать из страны во время войны, артист ответил: "Конечно, это жизнь <…> Что такое страна? Фикция, созданная культурным прессом".

[ + – ] Стендап-комик Андрей Щегель — о том, почему он уехал в Турцию

При этом Щегель в юности окончил Львовский военный лицей и учился в Национальной академии МВД.

Вместе с тем он сказал, что искренне сочувствует каждому, кто защищает Украину, которая переживает самую ужасную трагедию в своей истории.

Стендап-комик Андрей Щегель известен своими провокационными заявлениями и экспрессивной манерой на сцене.

Напомним, что в РФ потребовали возбудить дело против артиста Семена Слепакова за дискредитацию армии.

Ранее Фокус сообщал, что в США выпустили комикс о волонтере, который вывозил жителей Мариуполя. Волонтера Игоря Талалая российские военные задержали на блокпосте 18 марта, после этого он три месяца провел в пыточных.