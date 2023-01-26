Спел о контрактнике: в РФ требуют возбудить дело против комика Слепакова за дискредитацию армии

Российский комедиант исполнил "колыбельную" от лица матери, у которой в войне против Украины погиб сын. "Фонд защиты национального исторического наследия" возмутился и обратился в Следственный комитет РФ с жалобой.

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"Фонд защиты национального исторического наследия" обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с требованием провести доследственную проверку в отношении комика и продюсера Семена Слепакова из-за "дискредитации российской армии". Об этом сообщило агентство ТАСС.

Причиной обращения стала "колыбельная", исполненная Слепаковым несколько дней назад. В ней комик от лица матери рассказывает о двух своих сыновьях — программисте и военном-контрактнике, погибшем на войне против Украины.

Кроме Следкома, в среду, 25 января, российская организация обратилась в Минюст РФ с просьбой внести артиста в реестр иностранных агентов.

В фонде считают, что Слепаков иронизирует над "искренними чувствами патриотизма" россиян, готовых "ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью".

Вместе с тем член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить Слепакова российского гражданства.

Напомним, ассистентка Слепакова в сентябре 2022 года сообщила, что артист покинул территорию России. В настоящий момент комик живет в Израиле.

В ноябре российский актер и телеведущий Михаил Шац, который 2 сентября по решению Минюста РФ был признан иноагентом, опубликовал фотографию из Израиля, где он позирует с уехавшими из России артистами. Семен Слепаков также был на обнародованном снимке.