"Иноагент" Михаил Шац показал фото с Аллой Пугачевой, Слепаковым и Little Big с Израиля

Почти все изображенные на фото артисты покинули территорию России после вторжения ВС РФ в Украину.

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Российский актер и телеведущий Михаил Шац, который 2 сентября этого года по решению Минюста РФ был признан иноагентом, опубликовал фотографию с Израиля, где позирует с уехавшими из России артистами.

На снимке, кроме Михаила, Алла Пугачева, бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган, юморист Семен Слепаков и участники группы Little Big. Они сфотографированы за столом в ресторане.

"Во-первых, это красиво. Во-вторых, неожиданно, в-третьих – приятно", – подписал снимок Шац. Кто делал кадр, неизвестно.

После российского военного вторжения в Украину ряд представителей шоу-бизнеса РФ осудили действия президента Владимира Путина и правительства, и многие вынуждены были уехать, поскольку им грозило уголовное преследование.

Алла Пугачева и Максим Галкин улетели в Израиль одними из первых. Позже Примадонна российской эстрады на месяц вернулась в Москву, чтобы решить имущественные вопросы, и снова улетела к мужу.

О том, что Россию покинула и группа Little Big, стало известно в июле. По словам участников коллектива Ильи Прусикина и Софью Таюрской, они поняли, что для того, чтобы иметь возможность высказывать свою позицию, им необходимо уехать, иначе придется либо молчать, либо быть "за". Все концерты в РФ пришлось отменить. Это произошло потому, что Little Big внесли в черные списки, запретив любую концертную деятельность.

В Израиле сейчас находится и Андрей Макаревич, лидер группы "Машина времени". Его, как и Шаца, в список иноагентов внесли 2 сентября 2022 года.