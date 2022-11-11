"Іноагент" Михайло Шац показав фото з Аллою Пугачовою, Слєпаковим та Little Big з Ізраїлю

Майже всі зображені на фото артисти покинули територію Росії після вторгнення ЗС РФ в Україну.

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Російський актор і телеведучий Михайло Шац, який 2 вересня цього року за рішенням Мін'юсту РФ був визнаний іноагентом, опублікував фото з Ізраїлю, де позує з артистами, які виїхали з Росії.

На знімку, окрім Михайла, Алла Пугачова, колишній чоловік Ксенії Собчак Максим Віторган, гуморист Семен Слєпаков та учасники гурту Little Big. Вони сфотографовані за столом у ресторані.

"По-перше, це красиво. По-друге, несподівано, по-третє, приємно", — підписав знімок Шац. Хто робив кадр, невідомо.

Після російського військового вторгнення в Україну низка представників шоу-бізнесу РФ засудили дії президента Володимира Путіна й уряду, і багато хто змушений був виїхати, оскільки їм загрожувало кримінальне переслідування.

Алла Пугачова та Максим Галкін відлетіли в Ізраїль одними з перших. Пізніше Примадонна російської естради на місяць повернулася в Москву, щоб вирішити майнові питання, і знову полетіла до чоловіка.

Про те, що Росію покинув і гурт Little Big, стало відомо в липні. За словами учасників колективу Іллі Прусікіна та Софії Таюрської, вони зрозуміли, що для того, щоб мати можливість висловлювати свою позицію, їм необхідно виїхати, інакше доведеться або мовчати, або бути "за". Усі концерти довелося скасувати. Це сталося тому, що Little Big внесли до чорних списків, заборонивши будь-яку концертну діяльність.

В Ізраїлі зараз перебуває і Андрій Макаревич, лідер гурту "Машина времени". Його, як і Шаца, до списку іноагентів внесли 2 вересня 2022 року.