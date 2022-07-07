Учасники гурту Little Big розповіли, чому виїхали з Росії

Ілля Прусікін та Софія Таюрська випустили антивоєнний кліп Generation Cancellation та поїхали у США

Учасники популярного російського гурту Little Big, який був одним із фаворитів на "Євробаченні-2020", але в результаті туди так і не потрапив, виступили проти війни в Україні, цензури та політики Росії та поїхали до Лос-Анджелеса. Ілля Прусікін та Софія Таюрська дали інтерв'ю ВВС та пояснили свою позицію.

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Росію вони покинули ще 2 березня. Після того, як написали антивоєнний пост в офіційному Instagram групи. За словами Прусікіна, "йому зателефонували" і зажадали пост прибрати. Тож вони зрозуміли, що доведеться, або мовчати, або погодиться з політикою РФ. Вони обрали — залишити країну, де починається сувора цензура.

[ + – ] Ілля Прусікін та Софія Таюрська включилися онлайн із США Фото: Скриншот

"Ми зрозуміли, що для того, щоб ми могли висловлювати свою позицію, нам доведеться виїхати. Інакше нам доведеться або мовчати, або бути "за"", — сказав Прусікін. Він зазначив, що всі концерти в РФ доведеться скасувати через те, що їх гурт Little Big внесли до чорних списків, заборонивши будь-яку концертну діяльність.

Лідер гурту Little Big розповів, що пісню Generation Cancellation, у якій вони виступили проти війни, вони випустили так пізно, через чотири місяці, бо довго займалися постпродакшеном, але записана вона давно. В підписі до кліпу вони зазначили: "Війна не закінчена. Зупиніть війну в Україні. Зупиніть війни у всьому світі. Ніхто не заслуговує на війну".

"Пісню ми записали ще 25 лютого, але випустили зараз, бо тільки доробили, це складний процес. Усі наші хлопці в різних країнах, у всіх різні часові пояси", — заявив соліст. Він зазначив, що два інших члени групи — Сергій (Gokk) Макаров і Антон Ліссов — поки залишилися у РФ. Головним чином, через те, що зараз дуже нелегко отримати візу до США.

А випускаючи кліп, вони не боялися розгубити аудиторію та підписників.

[ + – ] Кліп Little Big на пісню Generation Cancellation

"Це пісня — крик душі, це наш маніфест. Ми висловили думку, і якщо вона комусь не сподобається — ок. Це ж наша думка. Тут справа не в заробітку грошей. Ми не плануємо ставати політичними активістами, але в цьому контексті часу ми вважаємо себе зобов'язаними висловитися. Це стосується вже не політики, це людське. Ми говоримо, що війна це жах. Життя однієї людини важливе, а ви вбиваєте сотнями. Це треба припиняти", — сказав Прусікін.

Втім, у РФ вихід кліпу Generation Cancellation сприйняли по-різному, деякі навіть вимагали позбавити їхнього громадянства. Але Прусікін та Таюрська заявили, що ні їх, ні будь-якого іншого громадянина РФ не можуть позбавити громадянства.

Ілля Прусікін розповів, що всупереч тому, що розповідають по російському телебаченню, жодного "скасування російської культури" немає.

"В Америці немає "скасування" російської культури. Я не бачив жодного разу. У Нью-Йорку проходять спектаклі Баришнікова, які ставлять українські режисери. Можливо, пропаганда вважає "скасуванням культури" "скасування" цих ось наближених, цих палацових ділків, у яких Яхти забирають? Я б їх теж скасував. Я не розумію, чому Росія сама їх не "скасувала" і це доводиться робити іншим, це ж люди, які обікрали країну", — заявив музикант.