Участники группы Little Big рассказали, почему уехали из России

Илья Прусикин и Софья Таюрская выпустили антивоенный клип Generation Cancellation и уехали в США

Участники популярной российской группы Little Big, которая была одним из фаворитов на "Евровидении-2020", но в итоге туда так и не попали, выступили против войны в Украине, цензуры и политики России и уехали в Лос-Анджелес. Илья Прусикин и Софья Таюрская дали интервью ВВС, и объяснили свою позицию.

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Россию они покинули еще второго марта. После того, как написали антивоенный пост в официальном Instagram группы. По словам Прусикина, "ему позвонили" и потребовали пост убрать. Так что они поняли, что придется, или молчать, или согласится с политикой РФ. Они выбрали – покинуть страну, где начинается строгая цензура.

[ + – ] Илья Прусикин и Софья Таюрская включились онлайн из США Фото: Скриншот

"Мы поняли, что для того, чтобы мы могли высказывать свою позицию, нам придется уехать. Иначе нам придется либо молчать, либо быть "за", — сказал Прусикин. Он отметил, что все концерты в РФ придется отменить. Главным образом из-за того, что их группу Little Big внесли в черные списки, запретив любую концертную деятельность.

Лидер группы Little Big рассказал, что песню Generation Cancellation, в которой они выступили против войны, они выпустили так поздно, спустя четыре месяца, потому что долго занимались постпродакшеном, но записана она была давно. В подписи к клипу они отметили: "Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны".

"Песню мы записали еще 25 февраля, но выпустили сейчас, потому что только доделали, это сложный процесс. Все наши ребята в разных странах, у всех разные часовые пояса", — заявил солист. Он отметил, что два других члена группы — Сергей (Gokk) Макаров и Антон Лиссов пока остались в РФ. Главным образом из-за того, что сейчас очень нелегко получить визу в США.

А, выпуская клип, они не боялись растерять аудиторию и подписчиков.

[ + – ] Клип Little Big на песню Generation Cancellation

"Это песня — крик души, это наш манифест. Мы выразили мнение, и если оно кому-то не понравится — ок. Это же наше мнение. Тут дело не в заработке денег. Мы не планируем становиться политическими активистами, но в данном контексте времени мы считаем себя обязанными высказаться. Это касается уже не политики, это человеческое. Мы говорим, что война это ужас. Жизнь одного человека важна, а вы убиваете сотнями. Это надо прекращать", — сказал Прусикин.

Впрочем, в РФ выход клипа Generation Cancellation восприняли по-разному, некоторые даже потребовали лишить их гражданства. Но Прусикин и Таюрская заявили, что ни их, ни любого другого гражданина РФ не могут лишить гражданства.

Илья Прусикин рассказал, что вопреки тому, что рассказывают по российскому телевидению, никакой "отмены российской культуры" нет.

"В Америке нет "отмены" русской культуры. Я не видел ни разу. В Нью-Йорке проходят спектакли Барышникова, которые ставят украинские режиссеры. Возможно, пропаганда считает "отменой культуры" "отмену" этих вот приближенных, этих дворцовых воротил, у которых яхты отнимают? Я бы их тоже отменил. Я не понимаю, почему Россия сама их не "отменила" и это приходится делать другим, это же люди, которые обокрали страну", — заявил музыкант.