Алла Пугачова повернулася в Росію (відео)

Про своє повернення Пугачова говорила давно, мотивуючи це тим, що дітям треба ходити в школу.

73-річна російська співачка Алла Пугачова повернулася в Москву після піврічної відсутності. Про це повідомив дизайнер Ігор Гуляєв, опублікувавши відео з артисткою в себе в Instagram.

На записі Алла Борисівна відчиняє двері машини ногою, а Гуляєв каже: "Очам не вірю, невже справді?". На це Пугачова відповідає, що просто не могла ніяк зібратися.

"А ти читаєш, що мене нема, так?" — поставила вона зустрічне запитання.

Співачка має радісний і як завжди стильний вигляд. На ній джинси з легкої тканини на зав'язці, чорна футболка асиметричного крою з малюнком і білі кросівки.

У коментарях до відео користувачі не приховують своєї радості.

"Улюблена! Любимо!", "Чарівна Алла Борисівна! Любимо", "Наша рідна, дочекалися!", "Наше сонечко повернулося", "Яка вона прекрасна. Яскраве сонечко! Любов", "Найулюбленіша! Ми щасливі, обожнюю Аллу", — пишуть шанувальники артистки.

Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним і їхніми дітьми Лізою та Гаррі відлетіла в Ізраїль невдовзі після початку російського вторгнення в Україну. Сама співачка прямо проти війни не висловлювалася, проте все ж таки знайшла спосіб показати своє ставлення до того, що відбувається. А ось її чоловік відкрито виступив і продовжує виступати проти свавілля російської армії в сусідній країні. Він підтримує українців, які постраждали від війни, не лише словом, а й ділом. Частину гонорарів за концерти в Ізраїлі Максим перерахував у фонд допомоги українським біженцям. За його словами, гуморист поділяє відповідальність за те, що творить Росія. За таку позицію на батьківщині йому загрожує кримінальне переслідування.

Галкін висміював Путіна та російських пропагандистів. Ті ж зі свого боку не втрачають можливості публічно принизити артиста. Так, Маргарита Симоньян в ефірі федерального каналу обізвала його "мерзотою" та "геєм".

Через те, що Пугачова завжди підтримувала свого чоловіка, у Росії її вже почали називати зрадницею, а Перший канал зібрався знімати кіно про неї як про "відрижку єльцинської епохи". Протоієрей Андрій Ткачов говорив, що з її від'їздом "повітря очистилося".